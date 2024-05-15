Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üzerinden yeni bir komplo daha devreye sokuluyor! Hesap hareketleri didik didik aranıyor



Devlet gece kulübü işletir mi, işletiyor!

Düşünün bu mekanlarda çıkan sanatçıyı da içilen içkiyi de yenen kuruyemişi de şimdi devlet ayarlıyor. Burada TMSF'nin suçu yok. Yargı öyle karar almış…

Ama doğru değil…

Yarın içeride uyuşturucu trafiği dönse kim sorumlu olacak! Yahu bu mekanlara hiç kayyum atanmasaydı ne olurdu yani?

Kendi kendine kapanıp giderdi buralar…

Anlayacağınız, şu anda meselenin emniyet ayağında yaşananlar gibi garabet bir durum var.