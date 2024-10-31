Bakan Tunç'tan savcıyı tehdit eden Özgür Özel'e tepki! "Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil"

CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alarak "Sayın Erdoğan'ın talimatıyla gelip de bu operasyonlara girişen Akın Gürlek, Zekeriya Öz'ü hatırlıyor musun?'Sen Erdoğan'ın Zekeriya Öz'üsün" dedi.

Özel'İn bu sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sert tepki geldi. Bakan Tunç, yargının hedef alınmayacağını ve yargı mensuplarının tehdit ederek hedef gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez.

Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir.

Anayasamızın 138. maddesine göre;

Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez.

Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz.

Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SAVCIYA SKANDAL SÖZLER! "CELLAT"

CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alarak "Sayın Erdoğan'ın talimatıyla gelip de bu operasyonlara girişen Akın Gürlek, Zekeriya Öz'ü hatırlıyor musun?'Sen Erdoğan'ın Zekeriya Öz'üsün. Akın Gürlek, savcı değildir. Akın Gürlek, hukukçu değildir. Akın Gürlek vicdanı olmayan, aklı olmayan, hastane hastane sürünen mahkumları bile cezaya boğan ama Akın Gürlek, adliye adliye adalet katledilsin diye gezdirilen bir cellattır. Bu vicdansız, bu millete hesap verecektir. Söz veriyorum." şeklinde konuştu.