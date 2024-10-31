Google’ın sonu mu? ChatGPT’ye yeni özellik! ’SearchGPT’ arama motoru özelliği geldi

OpenAI yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye yeni bir özellik getirdi.

ChatGPT'ye yeni özellik (Foto: AA)

OpenAI, ChatGPT'de 'SearchGPT' ismini verdiği arama motoru özelliği getirdi. Ayrıca, "SearchGPT" özelliğinin gelecek aylarda ücretsiz sürüm kullanıcılarına da açılacağı açıklandı.

HIZLI VE DOĞRU BİLGİLERİ SAĞLAYABİLECEK

OpenAI, ChatGPT kullanıcıları için büyük ve heyecan verici bir yenilik sundu. Artık ChatGPT, web üzerinde arama yaparak kullanıcılara daha hızlı ve doğru bilgiler sağlayabilecek.

Geçmişte, kullanıcıların hızlı yanıtlar alabilmek için bir arama motoruna yönelmesi gerekiyordu. Ancak yeni güncellemeyle birlikte arama motoruna gitmeye gerek kalmadan sorulan sorulara direkt yanıt alınabilecek.

ChatGPT'ye yeni özellik (Foto: AA)

KULLANIM KOLAYLIĞI

Yeni arama özelliği, kullanıcılara arama simgesine tıklayarak manuel arama yapma veya doğrudan ChatGPT üzerinden web üzerinden arama gerçekleştirme seçenekleri sunuyor.

Arama özelliğinin chatgpt.com adresinin yanı sıra, masaüstü ve mobil uygulamalarda kullanılabileceği ifade edilen açıklamada, tüm ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları ile SearchGPT bekleme listesi kullanıcılarının bugün yeni özelliğe erişebileceği bildirildi.

ChatGPT'ye yeni özellik (Foto: AA)



Tüm ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları ile SearchGPT bekleme listesi kullanıcıları, bu yenilikten yararlanabilecek. OpenAI, "SearchGPT" özelliğinin gelecek aylarda ücretsiz sürüm kullanıcılarına da sunulacağını belirtti. Böylece daha geniş bir kullanıcı kitlesi, bu devrim niteliğindeki özellikten faydalanabilecek.

KATEGORİLERE ÖZEL BİLGİLER

OpenAI, hava durumu, borsa, spor, haberler ve haritalar gibi kategoriler için güncel bilgiler ve görseller eklemek amacıyla haber ve veri sağlayıcılarıyla ortaklık kurduğunu açıkladı. Artık sohbetlerde, elde edilen bilgilerin doğruluğunu kontrol edebilmek için kaynaklarda bağlantıların da olacağı ifade edildi.

"GOOGLE'IN SONU MU?"

OpenAI, ChatGPT kullanıcıları için büyük ve heyecan verici bu yenilik "Google'ın sonu mu?" olarak yorumlandı.