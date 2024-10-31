01 Kasım 2024, Cuma
Haberler Teknoloji Haberleri

Google'ın sonu mu? ChatGPT'ye yeni özellik! 'SearchGPT' arama motoru özelliği geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2024 00:38 Güncelleme: 01.11.2024 01:04
ABONE OL
Google’ın sonu mu? ChatGPT’ye yeni özellik! ’SearchGPT’ arama motoru özelliği geldi

OpenAI, ChatGPT kullanıcıları için büyük ve heyecan verici bir yenilik sundu. Artık ChatGPT, 'SearchGPT' ile web üzerinde arama yaparak kullanıcılara daha hızlı ve doğru bilgiler sağlayabilecek. Hatırlanacağı üzere geçmişte, kullanıcıların hızlı yanıtlar alabilmek için bir arama motoruna yönelmesi gerekiyordu. Ancak yeni güncellemeyle birlikte arama motoruna gitmeye gerek kalmadan sorulan sorulara direkt yanıt alınabilecek. Gelen bu yenilik "Google'ın sonu mu?" olarak yorumlandı.

OpenAI yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye yeni bir özellik getirdi.

ChatGPT'ye yeni özellik (Foto: AA) ChatGPT'ye yeni özellik (Foto: AA)

OpenAI, ChatGPT'de 'SearchGPT' ismini verdiği arama motoru özelliği getirdi. Ayrıca, "SearchGPT" özelliğinin gelecek aylarda ücretsiz sürüm kullanıcılarına da açılacağı açıklandı.

HIZLI VE DOĞRU BİLGİLERİ SAĞLAYABİLECEK

OpenAI, ChatGPT kullanıcıları için büyük ve heyecan verici bir yenilik sundu. Artık ChatGPT, web üzerinde arama yaparak kullanıcılara daha hızlı ve doğru bilgiler sağlayabilecek.

Geçmişte, kullanıcıların hızlı yanıtlar alabilmek için bir arama motoruna yönelmesi gerekiyordu. Ancak yeni güncellemeyle birlikte arama motoruna gitmeye gerek kalmadan sorulan sorulara direkt yanıt alınabilecek.

ChatGPT'ye yeni özellik (Foto: AA) ChatGPT'ye yeni özellik (Foto: AA)

KULLANIM KOLAYLIĞI
Yeni arama özelliği, kullanıcılara arama simgesine tıklayarak manuel arama yapma veya doğrudan ChatGPT üzerinden web üzerinden arama gerçekleştirme seçenekleri sunuyor.

Arama özelliğinin chatgpt.com adresinin yanı sıra, masaüstü ve mobil uygulamalarda kullanılabileceği ifade edilen açıklamada, tüm ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları ile SearchGPT bekleme listesi kullanıcılarının bugün yeni özelliğe erişebileceği bildirildi.

ChatGPT'ye yeni özellik (Foto: AA) ChatGPT'ye yeni özellik (Foto: AA)


Tüm ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları ile SearchGPT bekleme listesi kullanıcıları, bu yenilikten yararlanabilecek. OpenAI, "SearchGPT" özelliğinin gelecek aylarda ücretsiz sürüm kullanıcılarına da sunulacağını belirtti. Böylece daha geniş bir kullanıcı kitlesi, bu devrim niteliğindeki özellikten faydalanabilecek.

KATEGORİLERE ÖZEL BİLGİLER
OpenAI, hava durumu, borsa, spor, haberler ve haritalar gibi kategoriler için güncel bilgiler ve görseller eklemek amacıyla haber ve veri sağlayıcılarıyla ortaklık kurduğunu açıkladı. Artık sohbetlerde, elde edilen bilgilerin doğruluğunu kontrol edebilmek için kaynaklarda bağlantıların da olacağı ifade edildi.

"GOOGLE'IN SONU MU?"
OpenAI, ChatGPT kullanıcıları için büyük ve heyecan verici bu yenilik "Google'ın sonu mu?" olarak yorumlandı.

AB mahkemesi Googlea kesilen cezayı onadıAB mahkemesi Googlea kesilen cezayı onadı
ABDden kritik Google kararıABDden kritik Google kararı ABD'DEN KRİTİK GOOGLE KARARI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör