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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının perde arkasını A Haber'de anlattı! Serdar Sertçelik kim? Çarpıcı sözler: Yeni 17/25 Aralık kumpası...

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 13:19
MHP lideri Devlet Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Komplo devrede, hedef Cumhur İttifakı ve Türkiye" dedi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı detayları anlattı.
Yeni 17/25 Aralık kumpası! YENİ 17/25 ARALIK KUMPASI!

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Yeni 17/25 Aralık kumpası!
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