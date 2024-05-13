Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Bu illere dikkat: Sağanak etkisini sürdürecek

SICAKLIKLAR NE DURUMDA?

Sıcaklıklarda da bu hafta da çok bir düşüş yok ancak sıcaklıklarda yükseliş de yok . Kuzey iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin birkaç derece altında güney batı kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesini bekleniyor. Yeni hafta başında ise sıcaklıkların kademeli olarak artmasını tahmin ediliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Hatay'da sağanak yağış devam ediyor, özellikle denize bakan kısımları ile kıyı kesimlerinde zaman zaman yağışlar kuvvetli oluyor. Bu bölgelerde tedbirli olmakta fayda var. Diğer deprem bölgesinde de yağışlar devam ediyor. Önümüzdeki 3 gün boyunca devam edecek ve sonrasında etkisini kaybedecek.

YURT GENELİ SICAKLIK SEVİYESİ

Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, güney batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında. Hafta boyunca sıcaklık bu seviyelerde devam edecek. Önümüzdeki en az 3-4 gün boyunca da hava sıcaklığı bu şekilde olacak.

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

ANKARA

Önümüzdeki 3 gün yağış yok, hava genellikle parçalı ancak zaman zaman bulutlanma artacak. Bu gece sıcaklık 0 derecelere kadar düşebilir. Gündüz ise 15 ile 18 derece olmasını bekleniyor.

İSTANBUL

İstanbul'da 3 gün boyunca yağış yok, hava genelde parçalı bulutlu. Gece sıcaklık seviyesi 9-10, gündüz ise 17 19 derece olması bekleniyor.

İZMİR

İzmir'de hava sıcaklıkları gündüz 24-25, gece ise 12-14 derece arasında. Havanın ise parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.