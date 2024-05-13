Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı! Bu illere dikkat: Sağanak etkisini sürdürecek
Yurdun bazı bölgelerinde etkisini sürdüren yağışlar yeni haftada da devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 ile yapılan sarı kodlu uyarı sonrası gözler hava tahmin raporlarına çevrildi. Pek yurt genelinde hava durumu nasıl? Yağış etkisini sürdürecek mi? İşte detaylar...
Yurdun doğu bölgesinde yağış etkili olurken, batı bölgesinde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Yurt genelinde mevsim sıcaklıkları şuanda mevsim normallerinin altında seyrediyor. Geçtiğimiz günlerde uzmanlar sağanak yağış konusunda peşe peşe uyarılarda bulunmuştu. Dün itibarı ile başkentte etkili olan yağışlar etkisini yitirdi ancak yurt genelinde özellikle birçok noktada yağışlar etkisini sürdürüyor.
Yeni hafta ile birlikte gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre yarın itibarı ile Ankara'nın batısında hava parçalı ve az bulutlu, doğusunda ise gök gürültülü ve yağışlı.
DOĞU ANADOLU DA YAĞIŞLAR SÜRECEK
Özellikle yarınki yağışların Ağrı, Muş, Iğdır, Bitlis Şırnak, Siirt ile Erzurum'un güney ilçelerinde etkili olması bekleniyor .Bu il ve ilçelerde yaşayanların dikkatli olması gerekiyor.
Haftanın diğer günlerinde de yine doğu bölgesinde sağanak yağışların aralıklarla etkili olmasını bekleniyor. Batı kesimlerinde ise zaman yarın da olduğu gibi hafta boyunca yağışsız ve parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR NE DURUMDA?
Sıcaklıklarda da bu hafta da çok bir düşüş yok ancak sıcaklıklarda yükseliş de yok . Kuzey iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin birkaç derece altında güney batı kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesini bekleniyor. Yeni hafta başında ise sıcaklıkların kademeli olarak artmasını tahmin ediliyor.
DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Hatay'da sağanak yağış devam ediyor, özellikle denize bakan kısımları ile kıyı kesimlerinde zaman zaman yağışlar kuvvetli oluyor. Bu bölgelerde tedbirli olmakta fayda var. Diğer deprem bölgesinde de yağışlar devam ediyor. Önümüzdeki 3 gün boyunca devam edecek ve sonrasında etkisini kaybedecek.
YURT GENELİ SICAKLIK SEVİYESİ
Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, güney batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında. Hafta boyunca sıcaklık bu seviyelerde devam edecek. Önümüzdeki en az 3-4 gün boyunca da hava sıcaklığı bu şekilde olacak.
3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU
ANKARA
Önümüzdeki 3 gün yağış yok, hava genellikle parçalı ancak zaman zaman bulutlanma artacak. Bu gece sıcaklık 0 derecelere kadar düşebilir. Gündüz ise 15 ile 18 derece olmasını bekleniyor.
İSTANBUL
İstanbul'da 3 gün boyunca yağış yok, hava genelde parçalı bulutlu. Gece sıcaklık seviyesi 9-10, gündüz ise 17 19 derece olması bekleniyor.
İZMİR
İzmir'de hava sıcaklıkları gündüz 24-25, gece ise 12-14 derece arasında. Havanın ise parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.
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