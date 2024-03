Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Ankara'da altın çağ başlayacak | Müjdeleri sıraladı: "Kentsel dönüşüm planlarını bitireceğiz"

"ANKARA ALTIN ÇAĞINA GİRECEK"

Altınok, konuşmasının devamında şöyle konuştu;

"Çankaya'da da herkes şikayetçi. Orada da kentsel dönüşümü yapacağız. İnsanlar öldükten sonra ah vah demenin anlamı yok. Bütçe çok. Bizler çok iş yapacağız. Her sokakta Altınok'un hizmeti var, her sokakta Altınok'un ayak izi var. Her gün mesaide olan bir adam var. Keçiören'de de bu hizmetler devam edecek.