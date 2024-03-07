Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Ankara'da altın çağ başlayacak | Müjdeleri sıraladı: "Kentsel dönüşüm planlarını bitireceğiz"
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına hız verdi. Başkent Ankara'yı karış karış gezerek proje ve vaatlerini açıklayan Altınok, son olarak Keçiören’li muhtarlarla buluştu. Altınok, yaptığı açıklamada, "Siyasetin matematiği var. Vatandaş, 'Ankara'yı hak ettiği hizmetlerle donatacak olan Altınok'tur' diyor. Ankara'da altın çağ başlayacak. Sokakta, 'CHP'liyim; ama sana oy vereceğim' diyen çok kişi var” dedi. Öte yandan Altınok, Keçiören'de 1 yıl içerisinde kentsel dönüşüm planları yaptıklarının ama ABB'nin veto ettiğini hatırlatarak, 31 Mart Seçimlerinde belediye başkanlığını almaları halinde ilk 6 ay içerisinde Keçiören'in kentsel dönüşüm planlarını bitireceklerini ifade etti.
Turgut Altınok, Keçiören Belediye Meclisi'nde, Keçiören'li muhtarla buluştu. Altınok, ayrıca muhtarlara laptoplarını da hediye etti.
Sosyal medya heabından da paylaşım yapan Altınok, "Keçiören'imizin mahallelerine özveriyle hizmet eden, demokrasimizin bel kemiği muhtarlarımıza bilgisayarlarını teslim ettik. Şehrimiz için güzel hizmetlere vesile olsun inşallah." İfadelerini kullandı.
Altınok, Ankara'da Muhtar Evi yapacaklarını sözlerine ekleyerek şöyle konuştu:
"Keçiören Belediyesi'ndeki 5 yıllık görevinde kimseye ayrımcılık yapılmadı. Oy versin vermesin, belediye başkanı bütün kentin belediye başkanıdır. Dün katıldığı programda, 'Bizimle olan belediyeler kazandı' dedi. Yani diyor ki; 'CHP'li belediyelere çok hizmet ettim, olmayanlara da hizmet etmedim.' Eşit hizmet yapmadığını dün akşam televizyonda söyledi. Yani 'Benim partimden olmazsanız, gerçi partisi de belli değil, size hizmet yapmayacağız' diyor. Biz, eşit ve adil hizmet edeceğiz. Biz asla ayrımcılık yapmadık"
"KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLARINI BİTİRECEĞİZ"
Ankara'da çözülmesi gereken birçok problem olduğunu ifade eden Altınok, Keçiören'de 1 yıl içerisinde kentsel dönüşüm planları yaptıklarının ama ABB'nin veto ettiğini hatırlatarak, 31 Mart Seçimlerinde belediye başkanlığını almaları halinde ilk 6 ay içerisinde Keçiören'in kentsel dönüşüm planlarını bitireceklerini ifade etti.
"ANKARA ALTIN ÇAĞINA GİRECEK"
Altınok, konuşmasının devamında şöyle konuştu;
"Çankaya'da da herkes şikayetçi. Orada da kentsel dönüşümü yapacağız. İnsanlar öldükten sonra ah vah demenin anlamı yok. Bütçe çok. Bizler çok iş yapacağız. Her sokakta Altınok'un hizmeti var, her sokakta Altınok'un ayak izi var. Her gün mesaide olan bir adam var. Keçiören'de de bu hizmetler devam edecek.
Nüfus olarak 6'da 1'iz. Her sene belediye bütçesinden Keçiören'e 10 milyar düşer. Keçiören'de bir tane yaptığı eser yok. Biz Ankara'ya çok hizmet yapacağız. Altınok, yine sokaklarda olacak. Hayalet bir belediye başkanı olmayacak. Siyasetin matematiği var. Vatandaş, 'Ankara'yı hak ettiği hizmetlerle donatacak olan Altınok'tur' diyor. Ankara'da altın çağ başlayacak. Sokakta, 'CHP'liyim; ama sana oy vereceğim' diyen çok kişi var"
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