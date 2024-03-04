Turgut Altınok'tan gençlere ve kadınlara yeni müjde! Mansur Yavaş'a milliyetçilik ayarı: Bunca insanımızın katiline 'Apo Bey' diyor...
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Ankara’nın Güdül ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Altınok, "Televizyonda bunca insanımızın katili için ‘Apo Bey’ diyen bir Büyükşehir Belediye Başkan’ı var. ‘Demirtaş bırakılmalı’ diyor. Bir Türk milliyetçisi bunu söyleyebilir mi?" dedi. Öte yandan seçim çalışmaları kapsamında Nallıhan'ı ziyaret eden Altınok, gençlere ve kadınlara 100 bin TL'lik hibe desteği müjdesi verdi.
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Güdül ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Altınok, "Güdül'de yaptığı bir tane yapı var mı? Varsa hakkını verelim; ama bana söylenen, Güdül'e bir tane eser yapmadığı. Bu nasıl bir Ankaralılıktır? Güdül belediye başkanı az bir bütçeyle çok şey yaptı. Köylerin imarını yapacağız. Şu an köyde ev yapmak için 12 yerden izin alıyorsunuz. 12 yeri dolaşmaktan köylümüzü kurtaracağız, gelip belediyeden her işini halledecek. İnşaat, ruhsat harçları da sembolik olacak. Tarımı destekleyeceğiz. 500 litre mazot vereceğiz. 2 ton-5 ton arası tohum desteğinde bulunacağız. Türkiye'nin başkenti Ankara, tarımın da başkenti olacak" diye konuştu.
"15 NİSAN'DA HESAPLARA YATACAK"
Esnafa ve vatandaşlara yönelik çeşitli desteklerde bulunacaklarını söyleyen Altınok, "Emekliye bin TL değil 5 bin vereceğiz. 15 Nisan'da hesaplara yatacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 5 yılda Güdül'e kaç kere geldi? Sen büyükşehir belediye başkanı değil misin? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı demek Güdül'ün, Beypazarı'nın da belediye başkanıdır; ama Ankara'da sanal bir belediye başkanı var" dedi.
GENÇLERE MÜJDE
İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için 'kantin kartı' verileceğini ifade eden Altınok, "Okuldaki kantini çalıştıran esnafı da desteklemiş olacağız. Ankaragücü'ne, Gençlerbirliği'ne, Keçiörengücü'ne destek vereceğiz. Amatör spor kulüplerimize 250 bin TL nakit para vereceğiz. Araç alacağız, gidecekleri maçlara futbolcularımızı götüreceğiz. Sahalar da yapılacak. Gençlerimize bilim merkezi yapacağız. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. Ankara'yı da dünya başkenti yapacağız" diye konuştu.
"BİZ BU VATANI SOKAKTA BULMADIK"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı bir televizyon programındaki sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altınok, şöyle konuştu:
"Seçimden seçime milliyetçi olanlar var. Seçim olmasa milliyetçiliği de yok. Televizyondaki sözlerini unutmayın, kanmayın, aldanmayın. Biz bu vatanı sokaklarda bulmadık. Atatürk ne diyor; mevzu bahis vatansa gerisi teferruat. Bu vatan, şehitlerimizin kanıyla sulanıyor. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayalım. İzmir'e gitti, ne dedi; 'İHA'larınızı, SİHA'larınızı, TCG Anadolu geminizi alıp gideceksiniz' dedi. Burada Yunan yok. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İHA'sı, SİHA'sı ve TCG Anadolu gemisi; onurumuz ve gururumuz. Bir milliyetçi bunu söyleyebilir mi? Televizyonda bunca insanımızın katili için 'Apo Bey' diyen bir Büyükşehir Belediye Başkan'ı var. 'Demirtaş bırakılmalı' diyor. Bir Türk milliyetçisi bunu söyleyebilir mi? Bunları söyleyeceksin sonra cumhurbaşkanlığı seçimleri bitince 'Türk milliyetçisiyim, kahrolsun PKK' diyeceksin. Hangisi doğru? Binlerce insanın katiline 'Apo Bey' diyeceksin, seçim zamanı geldi mi 'Ben Türk milliyetçisiyim' diyeceksin. Hangi sözünün arkasında durmuş ki."
Öte yandan, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Nallıhan'ı ziyaret etti.
Ziyaretinin ardından Nallıhanlılar'a seslenen Altınok, son seçimlerde Nallıhan'a verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi. Altınok, "Belediye Başkanımız İsmail Öntaş engellemelere rağmen ilçemize birçok eser ve hizmet kazandırdı" diye konuştu.
Yaptığı ziyaretin ardından Nallıhanlılar'a seslenen Altınok, Ankara'yı bir tarım başkenti yapacağını yineleyerek tarım ve hayvancılığı her zaman destekleyeceklerini söyledi. Altınok, "Büyükşehir Belediyesi olarak yüzlerce ziraat mühendislerini, veterinerleri işe alacağız. Nerede olacaklar? Nallıhan'ın köylerinde olacaklar. Böylelikle tarım ilçe müdürlüklerimizin işleri kolaylaşacak. 2 yılda köylerimiz üretecek, satacak." dedi.
GENÇLERE VE KADINLARA 100 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ
Altınok, iş sahibi olmak isteyen gençlere ve kadınlara hibe desteği verileceğini de söyledi. Altınok, sözlerine şöyle devam etti:
"Nallıhan'a bilim ve teknoloji merkezi yapacağız. İş kurmak isteyen kadın ve gençlerimizi için 100 bin lira hibe desteği vereceğiz. Burada kooperatifimiz ne üretiyorsa onu satın alıp Ankara'da satacağız. İğne oyası gibi sanat ve kültürümüzün yaşatılması adına merkezler açacağız" dedi.
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