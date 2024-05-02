AK Parti’de değişime ’2K’ formülü! İl ve ilçe başkanları değişiyor | İşte kan ve ruh kaybını ortadan kaldıracak yöntem







ERDOĞAN'DAN HATAY TALİMLATI

Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de MYK toplantısının ardından Başkan Erdoğan ile görüştü.

Başkan Erdoğan'ın Hatay'ı çok önemsediğini ve en kısa zamanda da ziyaret edeceğini belirttiğini vurgulayan Öntürk, "Hatay'ımızın mali tablosu ortada. Cumhurbaşkanımız her türlü desteği vererek şehrin yeniden ayağa kaldırılmasını arzu ediyor. 6 Şubat depremlerin ardından Hatay'da imar ve yerleşim sorunları var. Şehrin yeniden inşasında karşımıza çıkan aksaklıkların ortadan kaldırılması için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Hatay'da hızlı ve koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yapmamızın talimatını verdi" ifadelerini kullandı.