AK Parti'de değişime '2K' formülü! İl ve ilçe başkanları değişiyor | İşte kan ve ruh kaybını ortadan kaldıracak yöntem
AK Parti oy kayıplarının nedenlerini kapsamlı şekilde araştırırken, 31 Mart gecesi başlayan seçim sonuçlarını değerlendirme toplantıları hız kazandı. AK Parti, 31 Mart seçimlerinin ardından ikinci MYK toplantısını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan MYK’da, kongre sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.
Yerel seçimlerin ardından değişime gitme kararı alan AK Parti'de bu değişim 2 K formülü ile hayata geçirecek. Kamp ve kongre ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle "partideki oy ile birlikte kan ve ruh kaybı" ortadan kalkacak.
AK Parti'de değişim sadece isimler üzerinden değil iş yapma biçimi de değişecek. Bir yandan seçim sonuçları analiz çalışmaları yapan AK Parti diğer taraftan da seçmen ile bağını koparmayacak.
Sandığa gitmeyen seçmene dönük özel çalışma yapılacak, yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek.
İLK DEĞİŞİM İL BAŞKANLARINDA
Sabah'ın haberine göre Başkan Erdoğan kongre sürecini başlatın talimatı verdi fakat kongre tarihi konuşulmadı. Kongrelerden önce ilçe ve il başkanlıklarında değişimler olacak.
Değişimin yöntemine çalışılacak. Değişim için 14 Mayıs'ta yapılması planlanan genişletilmiş il başkanları toplantısından önce ilk adım atılacak.
Belediye başkanı adayı olduğu için boşalan il başkanlıkları var. Öncelikle, vekâleten bulunan isimler yerine asaleten atama yapılacak. MYK'da illerdeki durum değerlendirildi.
AK PARTİ'DE 2 AŞAMALI KAMP
MYK üyeleri toplantıda kamp yapılması gerektiğini gündeme getirdi, bunun üzerine Başkan Erdoğan'da parti genel sekreteri Fatih Şahin'e talimat verdi.
Milletvekilleri ve belediye başkanları için iki ayrı kamp yapılması kararlaştırıldı. Önce milletvekilleri, daha sonra belediye başkanları kampa girecek.
Milletvekili kampının Kızılcahamam'da, belediye başkanları kampının ise AK Parti yeni konferans salonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Her iki kampın açılış ve kapanış toplantılarına Başkan Erdoğan katılacak. Bakanlar da kampa gelerek sunum yapıp kurmayların sorularına yanıt verecek.
ERDOĞAN'DAN HATAY TALİMLATI
Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de MYK toplantısının ardından Başkan Erdoğan ile görüştü.
Başkan Erdoğan'ın Hatay'ı çok önemsediğini ve en kısa zamanda da ziyaret edeceğini belirttiğini vurgulayan Öntürk, "Hatay'ımızın mali tablosu ortada. Cumhurbaşkanımız her türlü desteği vererek şehrin yeniden ayağa kaldırılmasını arzu ediyor. 6 Şubat depremlerin ardından Hatay'da imar ve yerleşim sorunları var. Şehrin yeniden inşasında karşımıza çıkan aksaklıkların ortadan kaldırılması için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Hatay'da hızlı ve koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yapmamızın talimatını verdi" ifadelerini kullandı.
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