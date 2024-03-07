Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok A Haber’de: Anketlerde 3-4 puan öndeyiz

Altınok, A Haber canlı yayınında A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"YİNE MANİPÜLASYON YAPILIYOR"

Geçen seçim anketler ters köşe oldu. Yine öyle bir manipülasyon yapılıyor. CHP'nin en son 14 Mayıs milletvekilliği seçiminde Ankara'da aldığı oy 30.59. 4 tane parti var ittifakta. Buna rağmen alınan oy 30.59. Cumhur İttifakı, AK Parti 32.55, MHP 10.37, BBP de yüzde 2'ye yakın Ankara'da oy aldı.

"ANKARA'DA SAĞDUYU GALİP GELECEK"

Bu hesaba baktığınız zaman bu hesaptan böyle bir sonuç çıkmaz mümkün değil çıkmaz. Ama korku var Ankara'da Dolayısıyla biz aldık biz götürdük ama sonuçta vatandaşın iradesine kimse ipotek koyamaz. Ankaralının iradesine kimse ipotek koyamaz. Ben inanıyorum Ankara'da sağduyu galip gelecek.

"ANKET ŞİRKETLERİ YANILDI"

Dahası anketlerde MHP'yi 4 gösteriyorlardı 5 gösteriyorlardı. Asla barajı aşamaz diyorlardı. Cumhurbaşkanlığında yüzde 60 ile 54-55 ile almışlardı. Hatta birçok anket firmalarımız yanıldı. Anketlerine saygı duyulan, iyi analiz yapan sosyal bilimciler olanlar toplumda saygınlığı olan birçok kişi firmasıyla beraber hepsi ters köşe oldu. Dolayısıyla milletimizin Ankaralının iradesi seçim bitmeden bitti demek Ankaralıya en azından saygısızlıktır.