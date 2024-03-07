Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok A Haber’de: Anketlerde 3-4 puan öndeyiz
Son dakika haberi... Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Ankara için projeleri neler? Altınok, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Altınok, "Gençler, yaşlılar ve ev hanımları için özel projeler var" ifadelerini kullandı.
31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un başkent için projeleri neler?
Altınok, A Haber canlı yayınında A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"YİNE MANİPÜLASYON YAPILIYOR"
Geçen seçim anketler ters köşe oldu. Yine öyle bir manipülasyon yapılıyor. CHP'nin en son 14 Mayıs milletvekilliği seçiminde Ankara'da aldığı oy 30.59. 4 tane parti var ittifakta. Buna rağmen alınan oy 30.59. Cumhur İttifakı, AK Parti 32.55, MHP 10.37, BBP de yüzde 2'ye yakın Ankara'da oy aldı.
"ANKARA'DA SAĞDUYU GALİP GELECEK"
Bu hesaba baktığınız zaman bu hesaptan böyle bir sonuç çıkmaz mümkün değil çıkmaz. Ama korku var Ankara'da Dolayısıyla biz aldık biz götürdük ama sonuçta vatandaşın iradesine kimse ipotek koyamaz. Ankaralının iradesine kimse ipotek koyamaz. Ben inanıyorum Ankara'da sağduyu galip gelecek.
"ANKET ŞİRKETLERİ YANILDI"
Dahası anketlerde MHP'yi 4 gösteriyorlardı 5 gösteriyorlardı. Asla barajı aşamaz diyorlardı. Cumhurbaşkanlığında yüzde 60 ile 54-55 ile almışlardı. Hatta birçok anket firmalarımız yanıldı. Anketlerine saygı duyulan, iyi analiz yapan sosyal bilimciler olanlar toplumda saygınlığı olan birçok kişi firmasıyla beraber hepsi ters köşe oldu. Dolayısıyla milletimizin Ankaralının iradesi seçim bitmeden bitti demek Ankaralıya en azından saygısızlıktır.
"ANKARA'NIN NABZINI İKİ YER BELİRLER"
Biz yıllardır siyasetin içindeyiz, her gün sokaklardayım. Ankara'nın nabzını 2 yer belirler. Biri Ulus diğeri Kızılay. Ankara'nın yüzde 70'i her gün buraya gelir. İnsanlar buraya işleri için ya da alışveriş için gelir. Ulus anketimizde yüzde 50 fark var. Burada yapılan bütün anketlerde yüzde 50 öndeyiz. Kızılay'daki anketlerde yine öndeyiz. Dolayısıyla sokak sandığın göstergesidir.
"ANKETLERDE 3-4 PUAN ÖNDEYİZ"
Hacı Bayram'dan çıktım Ulus'taki hale 3 saate gidebildim. Burada 5 dakikalık yolu bu kadar sürede gidebildim. İnsanlar bizimle beraber ve oylarının gönüllerinin bizle olduğunu söylüyor. Vatandaşlarımız bizimle sürekli fotoğraf çektirip dualarını ettiler. Burası Ankara'nın hem kalbi hem merkezidir. Ankara'nın yüzde 70'ini burası temsil eder. Her ilçeden buraya bizim insanlarımız geliyor. Sokak anketleri Altınok diyor. Şu anda elimizde son 2 anket var. Birinde 3 birinde 4 puan önde gözüküyoruz.
ANKARA İÇİN PROJELERİ NELER?
Ankara'da en önemli problemin ne olduğunu biz vatandaşlara anketlerle soruyoruz. Bunlarda önce çıkan trafik diğeri ise ulaşım. Şehrimizde trafik arttı. Ankara'ya her sene 100 bin yeni araç girişi var. Ankara eskisi kadar yüksek olmasa da göç almaya devam ediyor. Depremden sonra Ankara'ya ciddi bir akın olduğu ama bunların yüzde 80'ini döndü. Keçiören'e de geldiler ve biz onlara seve seve ev sahipliği yaptık. Yollar aynı ama araç girişi 2023 yılında 100 bin. 2024 yılında yeni 125 bin aracın trafiğe çıkması bekleniyor. Ankara'da yeni bulvarlar yapılmadığı için yeni yollar oluşturulmadığı için sıkışma var. Yapılan alt ve üst geçitler yeterli değil. Hatta yapılanların bir kısmı trafiği artırdı.
ANKARA'DA TRAFİK SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?
TRT'nin önünde yapılan bir alt geçit var 2 yıl sürdü ve orada insanlar uyuyamadı bile. Bölgede trafik felç oldu ama Çankaya'da oturan vatandaşlar trafiği rahatlayacağını zannettiler ancak öyle olmadı. 2 ayda bitecek iş 2 yıl sürdü fakat buradaki 4 şeritli yol 2 şeride düştü. Yani trafiği azaltacağı yerde şu anda trafiği çoğalttı. Küçük bir il belediyesinin yapacağı alt geçit işini 2 yılda bitirdiler 4 şeritli yol gitti 2 şeritli yol kaldı. TRT Turan Güneş'ten alın İncik'e kadar burada kuyruk var. Sabah ve akşam bir çile oldu. Oranın yıkılıp yeniden genişletilmesi lazım. Bunun yanında yeni yollar lazım yeni bulvarlar lazım.
"İLK EL ATACAĞIMIZ TRAFİĞİ ÇÖZMEK"
Ankara'ya 75 tane alt ve üst geçit, köprülü kavşak yapacağız. Yeni alternatif yollar ve bulvarlar oluşturacağız. Ankara trafiğini rahatlatacak işlere imza atacağız. Şu anda çevreyolu Ankara'da doldu. Yani geleceği iyi planlamak lazım. Belediye başkanları 5 yılını değil şehrin geleceğini planlar. Yani sadece 5 yıl yönetmez. Geleceğe mührünü vurur. Bizim göreve gelir gelmez ilk el atacağımız problemi trafiği çözmek olacak. Büyükşehirler trafiği azaltmanın en doğru yolu metrodur. Ankara'yı metro ağları ile öreceğiz.
"5 YILDA ANKARA'YI METRO AĞLARI İLE ÖRECEĞİZ
Başta havaalanı metromuz olmaz üzere. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde şu anda 14 bin öğrenci var. Orada 40-50 bin öğrencilik bir planlama var. Havaalanı-Üniversite- Esenboğa-Saray- Pursaklar- Kuzey Ankara devam edecek Keçiören Yeşilöz-Hasköy bölgeleri buradan Etlik Şehir Hastanesi Ovacık'a kadar olacak 1. Etap var. Etlik Şehir Hastanesi'nde Kuyubaşı bağlantı olacak. Dolayısıyla birçok mahallemizden metro geçmiş olacak. Bunları hepsi yeraltında olacak. Altındağ metro var, Siteler'de 150-200 bin çalışan var. Bunun yanında bir de esnaflarımız var. Bunları 5 yıl boyunca inşa edeceğiz. Çok hızlı çalışacağız. Belki bir kısmını 2 veya 3 yılda açacağız. Ama 5 yılda Ankara'yı metro ağları ile öreceğiz. Hedefimiz toplu taşımayı yeraltına indirmek ve doğru çözüm budur.
"BU YATIRIMLAR YAPILMAZSA ANKARA'NIN TRAFİĞİ İSTANBUL'DAN DAHA ÇEKİLMEZ BİR HALE GELECEK"
Bu metroları inşa ederken otoparklar yapmak lazım. Bisiklet otoparkları yapacaksınız. Vatandaş araçlarını bisikletlerini buraya bırakacak ve yoluna devam edecek. Bunun yanında metro istasyonları ile bağlantılı servis araçlarını çoğaltacaksınız. Dolayısıyla vatandaş şehre araç ile inmeyecek metro ağında işini görecek. Trafiği rahatlamanın yolu bu. Bunlar yapılmazsa sıkıntı var. Yoksa Ankara'da ciddi bir trafik sıkıntısı var. Eğer bu yatırımlar yapılmazsa 5 yıl içinde Ankara'da 600 - 750 bine yakın araç trafiğe çıkacak ve trafik sorunu İstanbul'dan daha çekilmez bir hale gelecek. Şu anda 1 saatte, 1,5 saatte, 2 saatte iş yerine gidiyorum diyenler var. 1,5-2 saatte evime dönüyorum diyen vatandaşlarımız var çalışan Mamak'ta oturuyor ama Sincan'da çalışıyor.
"BİR PROJESİ YOK!"
Şu an Büyükşehir Belediye Başkanının da dün program vardı. Ankara'ya nüfus geldi trafik çoğaldı ben ne yapayım diyor. Gelecek senin görevin bu şehrin trafiğini düzeltmek rahatlatmak. Bir projesi yok. Yapacağım da demiyor. Hızlı bir şekilde Ankara'nın trafiğini rahatlatacağız.
Otobüs duraklarında insanlarımızın bekleme süresi çoğaldı. Kuyruk da çoğaldı. Dün Sincan'daydım. Vatandaşlarımız Başkanım ilk duraktan otobüse bindim bindim bir daha binemiyorsun. Bindiğimiz zaman da balık istifi gibi diyor insanlar üst üste nefes alamıyoruz diyor. Burası Türkiye'nin başkenti Ankara. Sıradan bir il değil. Ankaralının şu anki yaşamı hayatı bu.
Otobüs filoları eskidi. Şu an 350 tane otobüs servise çıkamıyor çünkü yedek parça yok. Usta yok personel yok eleman çok ama usta yok.
YAŞLILAR VE GENÇLER İÇİN PROJELER
Yaşlılarla ilgili bizim huzurevimiz var. Alzheimer köyü kuracağız bu hastalıkta ciddi bir artış var.
Ulu çınarlar lokalimiz var.
Emeklilerimizin de hayatını kolaylaştıracağız. Ciddi destek olacağız. Daha önce açıkladım. Sosyal refah desteği alan emeklimize bin TL değil 5 bin TL her ay vereceğiz.
GENÇLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ
Gençler için çok şey düşünüyoruz. Ulaşımı ücretsiz yapacağız. Üniversite öğrencilerimiz 18 yaş ve üzeri gençlerimize ulaşım ücretsiz olacak. Belediye tarafından biz karşılayacağız. 20 bin öğrencimize ayda 1.500 TL karşılıksız burs vereceğiz. Şu an Keçiören Belediyesi olarak 500 öğrencimize her ay bin TL karşılıksız yıllardır burs veriyoruz. Gençlik merkezimiz olacak, teknoloji merkezleri yapacağız. 23 kampüsümüzde sabahleyin çocuklarımıza sandviçleri çorbaları sütleri kahvesi çayını ücretsiz ikram edeceğiz.
Kantin kart getiriyoruz. Bir de kentsel dönüşüm projeleri acil gerekiyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 bütçesi 100 milyar. Belediyecilikte 3 tane kural vardır ve bu her yer için geçerlidir. Finans ve kaynak yönetimi, proje yönetimi ve insan yönetimi çok önemlidir. Biz tabi buna alışığız. Benim toplam 20 yıl belediye başkanlık görevim var. İlk olarak 94 yılında seçildim. Türkiye'nin en borçlu belediyesini aldık. Biz bıraktığımız zaman gayrimenkul zengini bir belediye ve örnek alınan bir kent oldu Keçiören. Yine bu dönem geldiğimizde borçlu bir belediye aldık. Düşük bir bütçe ile büyükşehir belediyesinden daha fazla yatırım yaptık. Bir taraftan borçları ödedik bir yandan yatırımları yaptık. Şu anda kasasında parası olan bir belediye bırakıyoruz.
İşte önemli olan kaynakları verimli kullanmaktır. Kaçak-kayıpları önlemek, saltanatı önlemek ve israfı önlemek ve gelirleri artırmak çok önemli. Her dönem bütçeler yapılır. Bizim bütçemiz fazla verir. Dolayısıyla yapacağımız tasarruflar, alacağımız tedbirler önemli olacak. 2 bin tane yeni otobüs almamız çünkü filo eskidi. Şu anda Ankara'da acil olarak bin tane otobüs almak gerekir. Eğer bunlar yapılmazsa Ankara şu andaki çilenin 5 mislini yaşar. Kuyruklar uzayacak, insanlar otobüse binemeyecek. Mazot giderlerden yedek parça giderlerinden kurtulacağız. Yeşil ve temiz çevre için acilen bu otobüslerin yenilenmesi lazım.
"DÜNYA BAŞKENTİ YAPACAĞIZ"
Ankara'da acilen bitmesi gereken bir fuar alanı var. Ankara ve ülke ekonomisi için önemli bir proje. En az yerli ve yabancı 1 milyon turist gelir. Bunu 1 yıl içinde bitireceğiz ve hizmete açacağız. Ankara ilk etapta en azında bu kadar bir turist gelmesini sağlayacağız. Bu da ekonomiye ciddi bir katkı sağlayacak. Parayı düzgün kullanırsanız yeterli kaynak var. Şu anda büyükşehir belediyesinin bütçesinin yüzde 4'ü yardımlara gidiyor. Vatandaşın sorunlarına çözüm üretmiyor ancak yardım yaptım diyor. Bakıldığı zaman yapılan yardımların oranı yüzde 8'den yüzde 4'e düşmüş. Bütün rakamlar bizim elimizde. Yardım alanların sayısı yüzde 50'i düşmüş ancak yardım yaptığını söylüyor. Biz yardım ve destekleri yüzde 10'a çıkaracağız. Kalan yüzde 90 bütçe ile Ankara'yı dünya başkenti yapacağız.
SOKAKLARDA BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU
Şehir dışı mekanlarda güzel bir şekilde bakılacaklar.
"ANKARA MÜZELER ŞEHRİ OLACAK"
Kent, Çanakkale ve Türk Tarih Müzesi inşa edeceğiz.
"ANKARA TARIMIN BAŞKENTİ OLACAK"
Besicilerimize mazot ve yem desteği vereceğiz.
Çiftçimize her sene 500 litre mazot vereceğiz.
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