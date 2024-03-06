Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok’tan canlı yayında anket açıklaması: Öndeyiz | Müjdeleri sıraladı: Ankara’yı metro ağıyla öreceğiz

Altınok'un açıklamalarından satır başları:



"İKİ ANKET VAR, BİRİSİNDE 3 DİĞERİNDE 4 PUAN ÖNDEYİZ"

Makamda değil her zaman sokaktayız. Biz her yeri gezip seçmenle görüşüyoruz. Sokağın nabzı Ankara'da çok iyi. İki anket var, birisinde 3 diğerinde 4 puan öndeyiz.

Atatürk Cumhuriyet Kulemizi 19 Mart'ta Keçiören'imize ve Ankara'mıza kazandıracağız. 1000 metrekare kütüphane var, minik bir alışveriş merkezi, kafe, nikah salonu var.

ABB yönetimi 100. yıla özel 100 proje yapacağız dedi, yapmadı. 1 tanesi gerçekleştiyse bize göstersinler. Görseller vardır, animasyonlar vardır ama maalesef bunlar gerçekleştirilmedi.