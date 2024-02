Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu

TÜRKİYE'NİN ATEŞKES ROLÜ!

Türkiye tabi taraflarla görüşüyor çeşitli formatlarda. İstihbarati olarak da görüşüyor, diplomatik olarak da yapılan görüşmeler var. Ama tabi bunlar.. Bizim birinci amacımız bir an önce ateşkesin sağlanmasına yönelik çaba. Taraflarla da hem Amerikalıları, hem İngillizler, hem katar mısır.. bunlarla da yoğun görüşme içerisindeyiz. Sürekli bu konuyla ilgili bir görüşme trafiğimiz var.

İki türlü gidiyor… Dediğim gibi bir an önce cari dramın son bulması, insani yardımların başlaması. İkinci ayakta da yani ilk baştan itibaren söylediğimiz iki devletli çözüm meselesine yönelik atılacak adımlar. Bunun bir defa gerçeklik olarak yeniden gündeme gelmesi aslında başlı başına kazanım.

Biliyorsunuz Netanyahu politikaları gereği ve Filistinlilerin bölünmüşlüğünden dolayı dünya kamuoyunun ve bölge ülkelerinin de kanıksamasından dolayı diyelim. Bütün bunlar iç içe geldiği zaman iki devletli çözüm fikri uzun süre rafa kalkmıştı.

Tabi bu üçüncü Gazze savaşı gündeme gelince Türkiye olarak biz bir şey söyledik ilk defa herkesten önce. Dedik ki; biz birinci Gazze savaşında bulunduk, ikinci Gazze savaşında da arabuluculuk yaptık Her birinde de üstlendiğimiz rol. Ben her ikisinde de vardım. Ateşkesle ilgili bir çalışmaydı. Bir an önce ateşkes olsun, dram can kaybı önlensin. Fakat şimdi bunlardan çıkardığımız dersten şunu söyledik. Bu ateşkesi hemen sağlayalım ama bir dördüncü Gazze savaşını istemiyorsak bizim artık iki devletli çözüme geçmemiz lazım. Şimdi bunu yaparken de şu ana kadar ihmal edilmemiş, gündeme getirilmemiş. Bu filistin İsrail meselesindeki sorunu uluslararası arenada tanımlayan bazı kalıp cümleler var, onların da değişmesi gerekiyor ki özellikle hem dünya kamuoyunun bu konuya farklı bir bakış açısı getirmesi lazım dolayısıyla onların baskı yaptığı devletleri de devlet organları da farklı bakması lazım birincisi konu sadece israil'in güvenliği değil konu aynı zamanda Filistinlilerin güvenliği. İkincisi konu sadece Filistinliler hep soruyorlar "Hamas veya filistin devleti bizi tanıyacak mı tanımayacak mı? İsrail'i?" diye. Soru diğer türlü de sorulmalı. İsrail onları tanıyacak mı tanımayacak mı? Buna getirmemiz lazım.