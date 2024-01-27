Altı ok değil 'Altınok'! Turgut Altınok: Yavaş seçim zamanı ülkücülüğe sarılıyor!
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok, Ankara'daki seçim çalışmaları kapsamında AK Parti ve MHP'nin Çankaya ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Altınok, her seçim dönemi yaklaştığında Mansur Yavaş’ın ülkücülükle ilgili açıklamalarını eleştirirken, “Seçim zamanı geldiğinde Ülkücülüğe sarılıyor” dedi. Öte yandan Altınok, Ankara’nın 300 milyar TL’sinin buhar olduğunu dile getirdi.
Ankara'da adaylığı açıklandığı günden bu yana karış karış her yeri gezip vatandaşla bir araya gelen Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok, ziyaretlerine tam gaz devam ediyor.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan (ABB) adayı Turgut Altınok, AK Parti ve MHP'nin Çankaya ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.
AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığını ziyaretinde partililer tarafından meşalelerle karşılanan Altınok, seçim çalışmalarına yönelik parti teşkilatıyla istişarelerde bulundu.
MHP'nin Çankaya İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Altınok'a, ziyaretlerinde AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kalecik Belediye Başkanı ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan ve AK Parti'nin bazı ABB Meclis üyeleri de eşlik etti.
"YAVAŞ, SEÇİM GELDİĞİ ZAMAN ÜLKÜCÜLÜĞE SARILIYOR"
Mansur Yavaş'ın "ben ülkücüyüm" sözlerini eleştiren Altınok şunları söyledi:
"Diyor ki ben herkesin başkanıyım, hepinizin başkanıyım. Sen herkesin, hepimizin başkanı olamadığın için ' İHA'larımızı, SİHA'larımızı, TGC Anadolu geminizi alıp gideceksiniz' dedin. Böyle bir coştu. Allah Allah. Yahu iyi de vatanını seven birisi bu sözü söyleyebilir mi? Bu İHA'lar, SİHA'lar bizim gururumuz. TCG Anadolu gemimiz milletimizin gururu. Hadi buna PKK'lılar karşı çıkıyor. PKK karşı çıkıyor da Mansur Yavaş da beraber karşı çıkıyor, aynı zamanda. Karşımızda değerleri için bir tane program yapamayan korkak bir adam vardır. Seçim zamanı geldiğinde ülkücülüğe sarılıyor, Türk milletçiliğine sarılıyor. Dolayısıyla ne diyor? İnsan ilkeleri için yaşar, milleti için yaşar, devleti için yaşar ve Türk milletinin kutlu davası için yaşar. Bunların bir tanesi yoktur yani. Varsa söyleyin. Bir tane yok. Seçim zamanı, geçen gün Keçiören'e geldi, üç sefer Türk milliyetçisiyim diyor. Türk milletçiliği adına ne yaptın Mansur Yavaş? Bir tane program mı yaptın?"
"300 MİLYAR TL BUHAR OLDU"
Altınok, Eğitim-Bir-Sen Ankara 1 No'lu Şubesine de ziyarette bulundu.
Sendikanın Konferans Salonu'nda iş yeri temsilcileri ve üyelerle bir araya gelen Altınok, eğitimcilerin kent genelinde yaşadıkları sorunları dinleyerek, çözüm önerilerinde bulundu.
Altınok, burada yaptığı konuşmada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yılda yönettiği 300 milyar bütçe kapsamında Ankara'ya 30 milyarlık bir hizmet sağlayamadığını ileri sürerek, 5 yıl önce göreve geldiğinde 3,5 milyar olan ABB borcunun 20 milyara yükseldiğini söyledi.
Ankara'nın son 5 yılda yavaş bir dönem geçirdiğini ifade eden Altınok, "(ABB Başkanı Mansur Yavaş) 'Benim çılgın ve büyük projem yok' diyor. Sen ABB Başkanlığına aday oluyorsun, o zaman gidip diyeceksin ki 'Bir ilçe belediyesine aday olacağım.' O zaman bunu anlarım." dedi.
Yavaş'a eleştirilerini sürdüren Altınok, "'Yardım yaptım' diyor. Biz Keçiören'de but veriyoruz reklam yok, yazmış havaalanı yoluna '100 lira et yardımı yapıyoruz'. Yani ABB'nin bütün vizyonu 100 liralık et yardımıdır. Bunu ahlaki de bulmuyorum. Bu yardım değil ki, çünkü biz vatandaşın parasını vatandaşa veriyoruz." diye konuştu.
"İNSANLARIMIZ SOKAKLARDA HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE YÜRÜYECEKLER"
Altınok, Keçiören Belediye Başkanlığı döneminde olduğu gibi ABB Başkanı olarak seçilmesi halinde kent genelindeki okullara ve üniversitelere bakım ve onarım hizmetlerini kapsamlı şekilde sürdüreceklerini kaydetti.
Bir sendika üyesinin, öğrencilerinin sokak hayvanları konusunda yaşadığı sorunları anlatması üzerine Altınok, "Çözümümüz olacak. Maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi çok yavaş olduğu için 5 yılda bir barınak yapamadı. Bizim (Keçiören Belediyesi ) doğal yaşam alanımız ile rehabilitasyon merkezimiz var. Bunlarla ilgili projelerimiz var. İlçelere açacağımız klinikler var. Şu an bizim Keçiören'de yaptıklarımız var. Ankara'da da bunu yapacağız. Sokaklarda huzur ve güven içerisinde insanlarımız inşallah yürüyecekler." ifadelerini kullandı.
Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Nevzat Öylek de seçim çalışmalarında başarılar dilediği Altınok'a, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Ziyarete AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Muhammed Baran Karaduman ile partililer de eşlik etti.
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