Altı ok değil ’Altınok’! Turgut Altınok: Yavaş seçim zamanı ülkücülüğe sarılıyor!

Altınok, burada yaptığı konuşmada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yılda yönettiği 300 milyar bütçe kapsamında Ankara'ya 30 milyarlık bir hizmet sağlayamadığını ileri sürerek, 5 yıl önce göreve geldiğinde 3,5 milyar olan ABB borcunun 20 milyara yükseldiğini söyledi.

Ankara'nın son 5 yılda yavaş bir dönem geçirdiğini ifade eden Altınok, "(ABB Başkanı Mansur Yavaş) 'Benim çılgın ve büyük projem yok' diyor. Sen ABB Başkanlığına aday oluyorsun, o zaman gidip diyeceksin ki 'Bir ilçe belediyesine aday olacağım.' O zaman bunu anlarım." dedi.

Yavaş'a eleştirilerini sürdüren Altınok, "'Yardım yaptım' diyor. Biz Keçiören'de but veriyoruz reklam yok, yazmış havaalanı yoluna '100 lira et yardımı yapıyoruz'. Yani ABB'nin bütün vizyonu 100 liralık et yardımıdır. Bunu ahlaki de bulmuyorum. Bu yardım değil ki, çünkü biz vatandaşın parasını vatandaşa veriyoruz." diye konuştu.