Yıkım kafası iş başında! İstanbul’da dönüşüme ’takozcu zihniyet’ engeli | 5 ilçede 43 dava açtılar

100 BİN KONUT SÖZÜNÜ TUTAMADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2020 yılında Silivri Merkezli yaşanan 4.8'lik deprem sonrasında mecliste yaptığı sunumda her yıl 20 bin 5 yılda 100 bin konut yapma vaadinde bulundu. Ancak bu sözünü yerine getiremedi. Ekrem İmamoğlu konuşmasında, KİPTAŞ'IN 4 yılda 9 bin 498 konutu tamamladığını, 7 bin 949 konutun inşaat ve proje aşamasının da devam ettiğini belirtti.

Ancak KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt yaptığı açıklamada, 4 buçuk yılda 2 bin 95 konut ürettiklerini belirtti. İmamoğlu deprem bütçesinde de kırıma gitti. 2018'de bütçenin yüzde 5,5'i kentsel dönüşüme ayrılırken 2021'de yüzde 0,89'u, 2022'de yüzde 1,13'ü ve 2023'te de yüzde 1,59'u 2024'te ise bütçenin yüzde 1'i kentsel dönüşüme ayrıldı.