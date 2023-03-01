Kentsel dönüşümün takozları TMMOB ve CHP! 11 ilde 351 dava açmışlar

BURSA'DA CHP'Lİ BELEDİYE 43 DAVA AÇTI

Şehir bazında bakıldığında ise; Ankara'da tüzel kişilerin açtığı 68 davanın 20'si TMMOB meslek odasınca, 17'si de CHP'li Yenimahalle ve Çankaya Belediyelerince açıldı.

Antalya'da kentsel dönüşüme karşı tüzel kişilerin açtığı 12 davanın, 5'i Şehir Plancıları Odası tarafından açıldı. Bursa'da ise CHP yine ön planada. Açılan 88 davanın 43'ü CHP'li Nilüfer Belediyesi tarafından açılırken 38'ini de TMMOB meslek odasınca açtı.