CHP ve İYİ Parti'nin dönüşüm düşmanlığı! Takozcu zihniyet Manisa'da kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdiler

Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Manisa'da da benzer bir durum yaşandığı ortaya çıktı. AK Partili Yunusemre Belediyesi tarafından 4 mahallede yürütülen kentsel dönüşüm projesi takozcu zihniyet engeline takıldı. Vatandaşları yaptıkları toplantılarla yanlış yönlendiren CHP ve İyi Partililer, projenin 10 yıl gecikmesine sebep oldu.

Giriş Tarihi: 09.03.2023 08:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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