CHP'nin takoz siyasetinin İstanbul'a acı faturası! Kentsel dönüşüme Ekrem İmamoğlu engeli! Yüzlerce dava açtılar...
Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu katıldığı canlı yayında İstanbul'da kentsel dönüşüme CHP tarafından açılan davalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göksu İstanbul'da 220 tane riskli ve rezerv alan olduğunu söylerken "İstanbul’daki bu riskli ve rezerv alana açılan dava bin 537. Bunlar iptal ve durdurulması için açılan davalar. Bu davaların büyük bölümünü CHP, Şehir Plancıları Odası ve İBB açtı” dedi. İşte detaylar...
Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın en büyük deprem afetinden sonra gözler İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerine çevrildi.
İSTANBUL'UN YAPI STOĞU YENİDEN GÜNDEMDE
Asrın en büyük depremlerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan hiçbir binada hasar olmazken, özellikle riskli alan ilan edilmesine rağmen, muhalefet tarafından açılan davalar ve provokatif söylemlerle halkın galeyana getirilmesi sonrasında mahkeme tarafından iptal ettirilen alanlardaki büyük yıkım sonrası beklenen büyük İstanbul depreminde yapı stoğunun durumu tekrar gündeme geldi.
ESENLER BELEDİYESİ'NE 9 AYRI DAVA AÇILDI
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetiminin CHP tarafından yönetilmeye başlamasının ardından 60 bin konutla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşünü gerçekleştiren Esenler Belediyesi'ne kentsel dönüşümü engellemek için 9 ayrı dava açılmasının ardından CHP'nin Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler ve Üsküdar gibi ilçelerde de yapılan kentsel dönüşümleri engellemek amacıyla mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.
İPTALLER İÇİN İBB'DEN DAVA
Deprem sonrasında kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik katıldığı bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, CHP'nin ve İBB yönetiminin vatandaşın canını hiçe sayarak kentsel dönüşüm projelerini engellemek amacıyla açtığı davalara değindi. Göksu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 220 tane riski ve rezerv alan var. Şu anda İstanbul'da bu riskli ve rezerv alana açılan dava sayısı bin 537, planların iptali ve projelerin durdurulması amacıyla açılan davalar. Riskli ve rezerv alan. Yani riskli alanların dönüştürülmesi ve rezerv alanlarına yeni konutların yapılması. Bunlara ilişkin bin 537 tane dava açılmış. Bu davaların büyük çoğunluğunu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), TMMOB Şehir Plancıları Odası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi" ifadelerini kullandı.
'AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KANUNUN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDULAR'
İstanbul'da kentsel dönüşüm yasasının çıkmasının ardından dönüşümü yapılan konut sayılarını da paylaşan Göksu şunları aktardı: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkın'da yasa çıktı. Bu yasadan sonra İstanbul'da 695 bin 813 konut dönüştü. Dönüştürülen bu konut sayısıyla 3 milyon insanımızın canını kurtardık. 3 milyon insanımızın evini 6306 sayılı yasayla dönüştürmüşüz bakanlık, AK Partili Belediyeler ve vatandaşın kendi eliyle. Bu yasanın iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvurmalarının sebebi ise zihinsel olarak CHP'nin her zaman durduğu yer bu millete hizmet etmek değil bu millete istikametini değiştirmektir başka izahı yok. Oysaki bu yasa çıkarken CHP'li belediyeler de davet edilerek o yasanın metinleri hazırlandı. Onlar da görüşlerini söylemişti. Onların da görüşlerini alarak çıkan yasa mecliste hayır dediler. Ardından Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Anayasa Mahkemesi de yasanın bazı maddelerini iptal etti. Allah'tan yasanın tamamını iptal edilmedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- O burçlara akıl sır ermiyor! Padişah hafızasına sahip 5 BURÇ belli oldu! Hiçbir şeyi asla unutmuyorlar!
- Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif estetik mi yaptırdı? İşte eski hali...
- Vergi affı yasası çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Borçlar ne zaman silinecek? VERGİ AFFI 2023 SON DURUM
- Bayern Münih-PSG maçı CANLI İZLE! Bayern Münih PSG maçı canlı yayın kesintisiz izle! Hangi kanaldan şifresiz mi yayınlanacak?
- Hac kura sonuçları açıklandı mı? Hac kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! hac.gov.tr e-devlet sorgulama ekranı
- Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte, Acun Ilıcalı'nın çocukları...
- 18 yaşından büyüklere başvuru ekranı açık! Tüm ödemeler başladı, hepsi güncellendi! Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı!
- Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Jandarma astsubay alım tarihleri açıklandı mı?
- POMEM başvuru şartları neler? 29.dönem POMEM mülakat sonuçları BUGÜN açıklanır mı?
- En ucuz ürünler peş peşe geldi! TMO son dakika duyurdu, indirime doymuyor! Ne ararsan o var! Pirinç, ayçiçek yağı, deterjan, un...
- SGK'dan son dakika EYT duyurusu! Emekli Sandığı, BAĞ-KUR Kesinleşti! 3 yıldan az hizmeti bulunanlar...
- TOKİ BAŞVURU İADE EKRANI 2023 | TOKİ 500 TL para iadesi nereden, nasıl alınır?