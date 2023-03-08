CHP’nin takoz siyasetinin İstanbul’a acı faturası! Kentsel dönüşüme Ekrem İmamoğlu engeli! Yüzlerce dava açtılar...

'AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KANUNUN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDULAR'

İstanbul'da kentsel dönüşüm yasasının çıkmasının ardından dönüşümü yapılan konut sayılarını da paylaşan Göksu şunları aktardı: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkın'da yasa çıktı. Bu yasadan sonra İstanbul'da 695 bin 813 konut dönüştü. Dönüştürülen bu konut sayısıyla 3 milyon insanımızın canını kurtardık. 3 milyon insanımızın evini 6306 sayılı yasayla dönüştürmüşüz bakanlık, AK Partili Belediyeler ve vatandaşın kendi eliyle. Bu yasanın iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvurmalarının sebebi ise zihinsel olarak CHP'nin her zaman durduğu yer bu millete hizmet etmek değil bu millete istikametini değiştirmektir başka izahı yok. Oysaki bu yasa çıkarken CHP'li belediyeler de davet edilerek o yasanın metinleri hazırlandı. Onlar da görüşlerini söylemişti. Onların da görüşlerini alarak çıkan yasa mecliste hayır dediler. Ardından Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Anayasa Mahkemesi de yasanın bazı maddelerini iptal etti. Allah'tan yasanın tamamını iptal edilmedi.