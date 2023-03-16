16 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kentsel dönüşüm takozları bunu iyi okusun! Bakanlık deprem bölgesinin raporunu açıkladı: Yıkılan binaların yüzde 96'sı eski yapılar

Kentsel dönüşüm takozları bunu iyi okusun! Bakanlık deprem bölgesinin raporunu açıkladı: Yıkılan binaların yüzde 96'sı eski yapılar

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
ABONE OL
Kentsel dönüşüm takozları bunu iyi okusun! Bakanlık deprem bölgesinin raporunu açıkladı: Yıkılan binaların yüzde 96’sı eski yapılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 13 kentin röntgenini çekti. Yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından yıkılan binaların yüzde 96.5'in 99 öncesi, yüzde 3.5'in ise yeni yönetmeliğe göre yapılan binalar olduğu tespit edildi. Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da ise yeni yönetmeliğe göre yapılan binaların tamamı, yaşanan büyük depremde ayakta kalmayı başardı. Son 20 yılda hayata geçirilen kentsel dönüşüm projelerinin milyonlarca insanın can ve mal emniyetini sağladığı bir kez daha gözler önüne serildi.

1999 öncesi yapılan 11 ildeki binalara yönelik istatistiksel veriler şu şekilde:

3 İLDE HİÇBİR BİNA YIKILMADI
Adana'da 41 bina yıkıldı, bunların 40'ı eski yönetmeliğe göre yapılan yapılardı, bir tanesi ise yeni yönetmeliğe yapılan bir binaydı. 5 bin 195 binanın yıkıldığı Adıyaman'da 5 bin 11'i eski yönetmelik, 184'ü yeni yapılmış. Diyarbakır'da yıkılan 85 binanın tamamı eski yönetmeliğe göre yapılan binalardı. Elazığ'da 7 bina yıkıldı yine burada da yıkılanların hepsi, 1999 öncesine ait. 3 bin 62 binanın yıkıldığı Gaziantep'te enkaza dönen 2 bin 960 tanesinin tamamı geçmiş dönemlerde yapılmış.

KİLİS'TE TEK BİNA YIKILDI
Hatay'da 10 bin 567 bina yıkıldı, bu binaların 10 bin 151'i eski 416'sı yeni yönetmeliğe göre yapılan binalardı. Kahramanmaraş'ta 6 bin 683 bina yıkıldı, bu sayının 6 bin 423'ü eski 260'ı yeni yönetmeliğe göre yapılan binalardan oluştu. Kilis'te 387 bina yıkıldı, yıkılan binalardan sadece biri yeni yönetmeliğe göre yapılan bir yapıyken geri kalan 386 bina eski yönetmeliğe göre yapılan yapılardı.

OSMANİYE'Yİ DE ESKİ YAPILAR VURDU
Malatya'da 3 bin 685 bina yıkıldı, bu binaların 3 bin 584'ü eski, 101'i ise yeniydi. Osmaniye'de 579 bina yıkıldı, bunların 7'si hariç tamamı eski yönetmeliğe göre yapılmıştı. Şanlıurfa'da 338 bina yıkıldı, bu binaların da tamamı eski yönetmeliklere göre yapılardı. Toplamda eski yönetmeliğe göre yapılmış olan binaların yıkım oranı yüzde 96,5 iken yeni yönetmeliğe göre yapılan binaların yıkım oranı yüzde 3,5 oldu.

Kentsel dönüşüm için 3 ayrı model KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN 3 AYRI MODEL
CHP VE İBB’nin Tuzla’ya da çelme taktığı ortaya çıktı CHP VE İBB'NİN TUZLA'YA DA ÇELME TAKTIĞI ORTAYA ÇIKTI
İşte kentsel dönüşümün son eseri Kağıthane! İŞTE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SON ESERİ KAĞITHANE!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA