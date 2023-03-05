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Haberler Galeri CHP, İYİ Parti ve TMMOB'dan Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüme 16 dava! Takozcu zihniyet sınır tanımıyor

CHP, İYİ Parti ve TMMOB'dan Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüme 16 dava! Takozcu zihniyet sınır tanımıyor

Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Kentsel dönüşüm karşıtları beklenen Marmara depreminden en çok etkilenecek il olan İstanbul'da yapılan birçok kentsel dönüşüm projesine de takoz oldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına 5'i Sarıgöl Mahallesi olmak üzere toplamda 16 dava açıldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05.03.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 08:31
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CHP, İYİ Parti ve TMMOB’dan Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüme 16 dava! Takozcu zihniyet sınır tanımıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yurdun birçok noktasındaki kentsel dönüşümleri engellemek için açtığı gibi Gaziosmanpaşa ilçesinde riskli alan ilan edilen bölgelerin kentsel dönüşümüne de 9 ayrı dava açtığı ortaya çıktı.

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CHP, İYİ Parti ve TMMOB’dan Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüme 16 dava! Takozcu zihniyet sınır tanımıyor

Bunlardan 4'ü Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde 2018 yılında başlatılan kentsel dönüşüm çalışması olduğu öğrenildi.

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CHP, İYİ Parti ve TMMOB’dan Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüme 16 dava! Takozcu zihniyet sınır tanımıyor

Sarıgöl Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün durması için bir dava da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası açtı.

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CHP, İYİ Parti ve TMMOB’dan Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüme 16 dava! Takozcu zihniyet sınır tanımıyor

İBB'DE CHP VE İYİ PARTİ GRUBU DA KENTSEL DÖNÜŞÜME MUHALEFET ETTİ

Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşümün görüşüldüğü 16 Şubat 2018 ve 13 Haziran 2018 tarihli İBB oturumlarında İBB CHP Grubu, kentsel dönüşüme onay veren karara muhalefet etti.

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CHP, İYİ Parti ve TMMOB’dan Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüme 16 dava! Takozcu zihniyet sınır tanımıyor

13 Haziran 2018'de CHP Grubu ve İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Affan Mahmut Keçeci, kentsel dönüşüme karşı çıktı ve muhalefet etti. Karar oy çokluğuyla alındı.