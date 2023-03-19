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Haberler Galeri Takozcu zihniyet! CHP, Beyoğlu’nda Tarlabaşı, Okmeydanı gibi kentsel dönüşüm projelerini 10 yıl geciktirdi

Takozcu zihniyet! CHP, Beyoğlu’nda Tarlabaşı, Okmeydanı gibi kentsel dönüşüm projelerini 10 yıl geciktirdi

Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Daha önce birçok yerdeki değişime takoz olan CHP ve yandaşları kentsel dönüşüm projelerini engelledi. Beyoğlu Belediyesi'nin hazırladığı projelere de CHP'liler tarafından 7 dava açıldı. Tarlabaşı, Okmeydanı gibi kentsel dönüşüm projeleri 10 yıl geciktirildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.03.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 07:12
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Takozcu zihniyet! CHP, Beyoğlu’nda Tarlabaşı, Okmeydanı gibi kentsel dönüşüm projelerini 10 yıl geciktirdi

Türkiye'nin birçok noktasında yaşanan depremlerin ardından İstanbul için de endişeler arttı. AK Parti'nin kentsel dönüşüm için 20 yıldır verdiği mücadele ise sürekli CHP engeliyle karşılaştı.

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Takozcu zihniyet! CHP, Beyoğlu’nda Tarlabaşı, Okmeydanı gibi kentsel dönüşüm projelerini 10 yıl geciktirdi

Depreme karşı riskli bölgelerden biri de Beyoğlu ilçesi. Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları 2005'te kamu ve özel sektör işbirliğinde hazırlanan Tarlabaşı 360 Projesi'yle başladı.

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Takozcu zihniyet! CHP, Beyoğlu’nda Tarlabaşı, Okmeydanı gibi kentsel dönüşüm projelerini 10 yıl geciktirdi

Projenin onaylanması, açılan iptal davaları nedeniyle 2016'da tamamlanabildi. 2017'de inşaat ruhsatları alınarak çalışmaların başlatıldığı projenin yüzde 73'ü 2022'de tamamlandı. 532 bölüm (yüzde 64) hak sahiplerine teslim edildi.

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Takozcu zihniyet! CHP, Beyoğlu’nda Tarlabaşı, Okmeydanı gibi kentsel dönüşüm projelerini 10 yıl geciktirdi

Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için de CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından 7 dava açıldı.

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Takozcu zihniyet! CHP, Beyoğlu’nda Tarlabaşı, Okmeydanı gibi kentsel dönüşüm projelerini 10 yıl geciktirdi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası da 2 dava açtı. Yapılan iptal başvuruları nedeniyle projeler yıllarca geciktirildi.