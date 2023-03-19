Takozcu zihniyet! CHP, Beyoğlu’nda Tarlabaşı, Okmeydanı gibi kentsel dönüşüm projelerini 10 yıl geciktirdi

Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Daha önce birçok yerdeki değişime takoz olan CHP ve yandaşları kentsel dönüşüm projelerini engelledi. Beyoğlu Belediyesi'nin hazırladığı projelere de CHP'liler tarafından 7 dava açıldı. Tarlabaşı, Okmeydanı gibi kentsel dönüşüm projeleri 10 yıl geciktirildi.

Sabah Giriş Tarihi: 19.03.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 07:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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