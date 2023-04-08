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Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelişkili vaatleri! Verdiği hiçbir sözü tutmadı yapılan projelere de takoz olmaya çalıştı

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru geri sayıma devam ederken, HDP destekli 6'lı koalisyon masasının ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine bol keseden vaat vermeye başladı. 2009 yılından itibaren seçimlere giren Kılıçdaroğlu, bugüne kadar verdiği hiçbir vaadi yerine getirmezken; yapılan işlere de takoz olmaya çalıştı. ahaber.com.tr Kılıçdaroğlu'nun verdiği ama yapmadığı vaatleri sizler için derledi...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 08.04.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 12:00
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelişkili vaatleri! Verdiği hiçbir sözü tutmadı yapılan projelere de takoz olmaya çalıştı

Büyük kavgalar ve kirli pazarlıkların ardından 6+1'li koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelişkili seçim vaatleri yeniden akıllara geldi.

SECCADEYE BASINCA YİNE BOL KESEDEN DAĞITTI
Son dönemde muhafazakarlık rolü kesen ve seccade üzerindeki pozu ile riyakarlığı bir kez daha ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu bu skandalı unutturmak için emeklilere vaatte bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelişkili vaatleri! Verdiği hiçbir sözü tutmadı yapılan projelere de takoz olmaya çalıştı

Kılıçdaroğlu, "Emekli kardeşlerim, iktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık farkta ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak" iddiasında bulundu.

Bol keseden dağıttığı vaatleri hangi kaynakla gerçekleştireceği sorulan Kılıçdaroğlu, "300 milyar dolar parayı getireceğim, temiz para getireceğiz." dedi.

Bu parayı ise "Uyuşturucu baronlarının parası... Temiz para" şeklinde açıkladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelişkili vaatleri! Verdiği hiçbir sözü tutmadı yapılan projelere de takoz olmaya çalıştı

KONUT VAADİ İYİ PARTİLİ İSİM TARAFINDAN YALANLANDI
Aynı zamanda Kılıçdaroğlu depremezedelere ücretsiz konut vadederken İYİ Partili Bilge Yılmaz bunun mümlün olmayacağını ifade ederek "Ekonomik yükü çok ağır olacağı için bunu zamana yaymak zorundayız. Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız. Evlerin maliyetinin vatandaştan tamamen kısa sürede alınması zaten mümkün değil. Biz bunu uzun vadeye yayarak toplayacağız" ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelişkili vaatleri! Verdiği hiçbir sözü tutmadı yapılan projelere de takoz olmaya çalıştı

GEÇMİŞİ ÇELİŞKİ DOLU
2009 yılında yapılan yerel seçimlerde İBB Başkan adayı olarak seçim serüvenine başlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, o günden bu güne yapılan seçimlerin hepsinde birçok vaat sıraladı. Verdiği vaatlerin hiçbirini ne kendisi ne de belediyeleri yerine getiremedi. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi de bol keseden vaat sıralayan CHP liderinin verdiği sözleri ahaber.com.tr sizler için derledi...

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelişkili vaatleri! Verdiği hiçbir sözü tutmadı yapılan projelere de takoz olmaya çalıştı

2009 İBB SEÇİMLERİ

- İstanbul ulaşımına çare olacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye yüz yıldır metroyu konuşuyor ve geldiğimiz nokta ne? 12 buçuk kilometre metro. AKP döneminde yapılan 7 buçuk kilometre. Biz '5 yılda 80 kilometre metro yapacağız' diyoruz. Bu açık ve net bir taahhüt." demişti.

- Ekrem İmamoğlu, İBB'nin başına geçtikten sonra son 4 yılda sadece 7,2 km metro yapıldı. Bu Kılıçdaroğlu'nun bir yılda vadettiği metronun yarısı kadar etmiyor.