Takozcu zihniyet! CHP ve İBB'nin Tuzla'daki kentsel dönüşüme de çelme taktığı ortaya çıktı

Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Daha önce birçok yerdeki değişime takoz olan CHP ve yandaşlarının TOKİ tarafından Tuzla'da yapılan kentsel dönüşüme de engel olduğu ortaya çıktı. Projeleri engellemek için 10 ayrı dava açıldı.

Giriş Tarihi: 12.03.2023 11:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL