Takozcu zihniyet! CHP ve İBB'nin Tuzla'daki kentsel dönüşüme de çelme taktığı ortaya çıktı
Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Daha önce birçok yerdeki değişime takoz olan CHP ve yandaşlarının TOKİ tarafından Tuzla'da yapılan kentsel dönüşüme de engel olduğu ortaya çıktı. Projeleri engellemek için 10 ayrı dava açıldı.
Giriş Tarihi: 12.03.2023
11:21
Tuzla'da riskli alan ilan edilen ve vatandaşların depreme daha dayanıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerin durdurulması ve iptali için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 4, İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer, İBB ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar ile birlikte 4 olmak üzere toplam 8 ayrı dava açtı. Söz konusu projelere Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası da 2 ayrı dava açtı.
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DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Tuzla Belediye ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde 2013'de Tuzla'nın risk haritası çıkartılarak, deprem için riskli yapı konutlarının tespiti yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleri ile rezerv alan ilan edilen yerlerdeki yapı stoğunun yenilenme çalışmalarına hızlıca başlandı. Bu kapsamda Beşevler Mevki ile Penguen, Binevler, Marmardos, Ormet ve Tıpkent sitelerinde dönüşüm çalışmaları sürüyor.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın bire bir görüşmeleri ile 100 sitenin ise 60'ının projeleri onaylanırken, 40 siteyle görüşmeler sürüyor. Gölcük Depremi sonrası orta hasarlı olan 67 binadan 30'u yıkılarak yenisi yapılırken 10 bina güçlendirildi, geriye kalan 27 bina için tebligat gönderilerek boşaltılması süreci başladı.
* İçmeler'de Milli Savunma Bakanlığı'ndan satın alınarak rezerv alan ilan edilen ve kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığı 20 bin metrekarelik bölgede yüzde 60 sosyal donatı, 708 sosyal konut, ilkokul ve ortaokul, bağlantı yolları yapılacak. Ayrıca bölgeye 70 bin metrekarelik devasa spor tesis alanı inşa edilecek. İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından biri olan projeye, Tuzla Belediyesi Meclisi'nin CHP'li ve İYİ Partili üyeleri ret oyu verdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası da yürütmeyi durdurma davası açtı.