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İstanbul'da dönüşümün takozu CHP! İşte İstanbul'u tehlikeye atan dava haritası

İstanbul'da deprem tehlikesi yaklaşırken, CHP'nin başını çektiği muhalefet partileri ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, tüm kentsel dönüşüm projelerini durdurmak için birbirleriyle yarışıyor. Açılan davalar nedeniyle durdurulan veya iptal ettirilen İstanbul'un 9 ilçesi ve 48 mahallesindeki projeler ortaya çıktı. Yüz binlerin hayatı riske atılırken, vatandaş isyanda: Kentsel dönüşüm hızla yapılmalı. Ölmek istemiyoruz

Sabah
Giriş Tarihi: 26.02.2023 06:59
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İstanbul’da dönüşümün takozu CHP! İşte İstanbul’u tehlikeye atan dava haritası

İstanbul genelinde yapım yılı 2000 ve öncesine ait bina sayısı 817 bini aşarken, bu binalar mevcut yapıların yüzde 70.2'sini oluşturuyor.

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İstanbul’da dönüşümün takozu CHP! İşte İstanbul’u tehlikeye atan dava haritası

Bu binalarda 3.1 milyon hane var. 2000 ve öncesinde yapılan en çok binanın bulunduğu ilçe 39 bin 786'yla Fatih. Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel CHP'nin başını çektiği muhalefet partilerinin ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) projelere karşı açtığı davalar.

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İstanbul’da dönüşümün takozu CHP! İşte İstanbul’u tehlikeye atan dava haritası

DAVACI CHP VE TMMOB
SABAH, kentsel dönüşüm projeleri durdurulan ve iptal ettirilen İstanbul'un 9 ilçesindeki 48 mahallenin röntgenini çekti. 48 mahalleden 10'unda İBB ve TMMOB bizzat davacı pozisyonunda bulunuyor. İşte o mahalleler ve dava durumları:

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İstanbul’da dönüşümün takozu CHP! İşte İstanbul’u tehlikeye atan dava haritası

Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi. Dönüşüme karşı 6 dava açıldı. Davacılar arasında TMMOB ve İBB yer alıyor. Yerel mahkeme tarafından bir yürütmeyi durdurma kararı verildi. Diğer davalar ise devam ediyor.

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İstanbul’da dönüşümün takozu CHP! İşte İstanbul’u tehlikeye atan dava haritası

Güngören Tozkoparan Mahallesi 3'üncü etap. Dava sayısı 2. Davacılar arasında Şehir Plancıları Odası bulunuyor. Mahkeme rezerv yapı alanının iptaline karar verdi. Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi. Dava sayısı 11. Davacılar arasında İBB de yer alıyor. Davaların bir kısmı devam ediyor, bir kısmına kısmen tahliye, bir kısmına ise yürütmeyi durdurma kararları verildi.