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İstanbul'da dönüşümün takozu CHP! İşte İstanbul'u tehlikeye atan dava haritası
İstanbul'da deprem tehlikesi yaklaşırken, CHP'nin başını çektiği muhalefet partileri ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, tüm kentsel dönüşüm projelerini durdurmak için birbirleriyle yarışıyor. Açılan davalar nedeniyle durdurulan veya iptal ettirilen İstanbul'un 9 ilçesi ve 48 mahallesindeki projeler ortaya çıktı. Yüz binlerin hayatı riske atılırken, vatandaş isyanda: Kentsel dönüşüm hızla yapılmalı. Ölmek istemiyoruz