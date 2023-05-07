Üsküdar’da kentsel dönüşüm CHP’ye rağmen yapılıyor! Takozcu zihniyet bu sözlerle karşı çıkmış

Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Kentsel dönüşüm karşıtları beklenen Marmara depreminden en çok etkilenecek il olan İstanbul'da yapılan birçok kentsel dönüşüm projesine de takoz olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan her seferinde kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. Başkan Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları takozcu zihniyete rağmen devam ediyor.

Giriş Tarihi: 07.05.2023 07:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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