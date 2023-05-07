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Haberler Galeri Üsküdar’da kentsel dönüşüm CHP’ye rağmen yapılıyor! Takozcu zihniyet bu sözlerle karşı çıkmış

Üsküdar’da kentsel dönüşüm CHP’ye rağmen yapılıyor! Takozcu zihniyet bu sözlerle karşı çıkmış

Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Kentsel dönüşüm karşıtları beklenen Marmara depreminden en çok etkilenecek il olan İstanbul'da yapılan birçok kentsel dönüşüm projesine de takoz olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan her seferinde kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. Başkan Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları takozcu zihniyete rağmen devam ediyor.

Giriş Tarihi: 07.05.2023 07:43
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Üsküdar’da kentsel dönüşüm CHP’ye rağmen yapılıyor! Takozcu zihniyet bu sözlerle karşı çıkmış

Üsküdar Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliğiyle Çamlıca Cami ile Ferah ve Kirazlıtepe mahallelerinde başlattığı kentsel dönüşüm Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm Türkiye'ye örnek gösterildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üsküdar’da kentsel dönüşüm CHP’ye rağmen yapılıyor! Takozcu zihniyet bu sözlerle karşı çıkmış

Türkiye'de yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP'li belediyelerin öncülüğünde açılan davalarla engellendi. Buna rağmen İstanbul Üsküdar'da "Büyük Dönüşüm" sloganıyla yürütülen kentsel dönüşüm projeleri tüm hızıyla sürüyor.

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Üsküdar’da kentsel dönüşüm CHP’ye rağmen yapılıyor! Takozcu zihniyet bu sözlerle karşı çıkmış

Bu kapsamda Kirazlıtepe'de geliştirilen ve kısa sürede tamamlanan projenin tapuları törenle sahiplerine teslim edildi. Aynı anda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleştirilecek yeni kentsel dönüşüm projesinin de temeli atıldı.

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Üsküdar’da kentsel dönüşüm CHP’ye rağmen yapılıyor! Takozcu zihniyet bu sözlerle karşı çıkmış

CHP'li meclis üyelerinin ise, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıktığı belirlendi.

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Üsküdar’da kentsel dönüşüm CHP’ye rağmen yapılıyor! Takozcu zihniyet bu sözlerle karşı çıkmış

Üsküdar Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Yunus Can'ın, 2002'den bu yana 1 milyon 170 bin konut yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'nin kentsel dönüşüm çalışmalarını eleştirdiği ve "TOKİ'ye verilmiş olan yetkiler çerçevesinde yasal yetkiler ki biz buna da 'ucube yetkiler' diyoruz" dediği öğrenildi.