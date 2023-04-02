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Haberler Galeri Takozcu zihniyet yine şaşırtmadı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği projelere de karşı çıkmışlar

Takozcu zihniyet yine şaşırtmadı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği projelere de karşı çıkmışlar

Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Kentsel dönüşüm karşıtları beklenen Marmara depreminden en çok etkilenecek il olan İstanbul'da yapılan birçok kentsel dönüşüm projesine de takoz oldu. Takozcu zihniyetin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği Kirazlıtepe ve Ferah'taki kentsel dönüşüm projesine de engel olmak istediği ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 02.04.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 12:55
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Takozcu zihniyet yine şaşırtmadı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın örnek gösterdiği projelere de karşı çıkmışlar

CHP'nin; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da karşı çıktığı ortaya çıktı.

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Takozcu zihniyet yine şaşırtmadı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın örnek gösterdiği projelere de karşı çıkmışlar

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ 10 DAVA AÇMIŞ!

CHP'li Meclis üyelerinin, Üsküdar'daki kentsel dönüşümün durması Üsküdar Belediyesi'ne 10 ayrı dava açtığı öğrenildi.

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Takozcu zihniyet yine şaşırtmadı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın örnek gösterdiği projelere de karşı çıkmışlar

Üsküdar Belediyesi'nde 2014-2019 yıllarında CHP'den Meclis üyeliği yapan Ercan Erdem ve Erdal Tüfekçi ile CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam'ın dava açan isimler olarak dikkat çekiyor.

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Takozcu zihniyet yine şaşırtmadı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın örnek gösterdiği projelere de karşı çıkmışlar

CHP'Lİ AVUKAT 86 KİŞİNİN AVUKATLIĞINI YAPIYOR

CHP'den Üsküdar Belediye Başkan adayı olan Onur Cingil'in de, ilçedeki kentsel dönüşüme dava açan 86 kişinin avukatlığını yapıyor.

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Takozcu zihniyet yine şaşırtmadı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın örnek gösterdiği projelere de karşı çıkmışlar

TMMOB 2 DAVA AÇMIŞ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası'nın Üsküdar'daki kentsel dönüşümün durması için 2 dava açtığı bildirildi.