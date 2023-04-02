Takozcu zihniyet yine şaşırtmadı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği projelere de karşı çıkmışlar

Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Kentsel dönüşüm karşıtları beklenen Marmara depreminden en çok etkilenecek il olan İstanbul'da yapılan birçok kentsel dönüşüm projesine de takoz oldu. Takozcu zihniyetin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği Kirazlıtepe ve Ferah'taki kentsel dönüşüm projesine de engel olmak istediği ortaya çıktı.

Sabah Giriş Tarihi: 02.04.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 12:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL