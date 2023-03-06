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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği örnek proje görüntülendi! Takozcu zihniyete dönüşüm dersi

Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Kentsel dönüşüm karşıtları beklenen Marmara depreminden en çok etkilenecek il olan İstanbul'da yapılan birçok kentsel dönüşüm projesine de takoz olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan her seferinde kentsel dönüşümün önemine vurgun yaptı. Başkan Erdoğan'ın deprem bölgesinde zemin artı 3 katlı evlere örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanması hedefleniyor. Üsküdar Belediyesi öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğinde yapılan Çamlıca Camii ile Ferah ve Kirazlıtepe kentsel dönüşüm alanında mahalle dokusunu merkeze alan, yatay mimarîyle inşa edilen depreme dayanıklı konforlu konutlar yer alıyor.

Giriş Tarihi: 06.03.2023 07:00
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği örnek proje görüntülendi! Takozcu zihniyete dönüşüm dersi

Üsküdar Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliğiyle Çamlıca Cami ile Ferah ve Kirazlıtepe mahallelerinde başlattığı kentsel dönüşüm Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm Türkiye'ye örnek gösterildi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği örnek proje görüntülendi! Takozcu zihniyete dönüşüm dersi

Erdoğan, önceki gün gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Şöyle Çamlıca Cami'nin altındaki o Ferah Mahallesi, Küplüce, oralardaki yaptığımız konutları bir görmenizi isterim. Eğer oralardan bir çekim yaparsanız, bakın bu kısa süre içerisinde bu konutları nasıl yaptığımızı görürsünüz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği örnek proje görüntülendi! Takozcu zihniyete dönüşüm dersi

185 bin 550 metre karelik alanda başlayan ve 504'ü konut 47'si ticari alan olan ilk etabı teslim edilen projenin ikinci ve üçüncü etapları 2023 yılı sonuna kadar teslim edilecek. Başkan Erdoğan'ın tüm Türkiye'ye örnek gösterdiği kentsel dönüşüm alanı ve örnek daireler görüntülendi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği örnek proje görüntülendi! Takozcu zihniyete dönüşüm dersi

CHP BURAYI DA TIKAMAK İSTEDİ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in 2014'te göreve gelmesiyle başlayan süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Üsküdar Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği örnek proje görüntülendi! Takozcu zihniyete dönüşüm dersi

Protokol kapsamında sahadaki vatandaşlarla görüşme, anlaşma, hak sahipliği tespiti, uzlaşması, binaların yıkımı ve ruhsat süreçleri Üsküdar Belediyesi, sahada yapılacak uygulamalar TOKİ, yapılacak uygulamaların finansal kaynağı bakanlık, alt yapı ve yollar ise İBB tarafından yapılacaktı. İBB yükümlülüklerini yapmayınca alt yapı ve yolları da TOKİ yaptı. CHP'li belediye meclis üyeleri kentsel dönüşümle ilgili dava açarak süreci tıkamak istedi.