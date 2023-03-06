Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği örnek proje görüntülendi! Takozcu zihniyete dönüşüm dersi

Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Kentsel dönüşüm karşıtları beklenen Marmara depreminden en çok etkilenecek il olan İstanbul'da yapılan birçok kentsel dönüşüm projesine de takoz olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan her seferinde kentsel dönüşümün önemine vurgun yaptı. Başkan Erdoğan'ın deprem bölgesinde zemin artı 3 katlı evlere örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanması hedefleniyor. Üsküdar Belediyesi öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğinde yapılan Çamlıca Camii ile Ferah ve Kirazlıtepe kentsel dönüşüm alanında mahalle dokusunu merkeze alan, yatay mimarîyle inşa edilen depreme dayanıklı konforlu konutlar yer alıyor.