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CHP'li İBB Kandil'in sözcülerine mekan kapattı! İmamoğlu'nun DEM Partisi'ne tahsis ettiği salonda bebek katili Öcalan'a methiyeler dizildi

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Giriş Tarihi: 15.01.2024 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
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CHP’li İBB Kandil’in sözcülerine mekan kapattı! İmamoğlu’nun DEM Partisi’ne tahsis ettiği salonda bebek katili Öcalan’a methiyeler dizildi

Türkiye şehitlerine ağlarken CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Müze Gazhane'de yer tahsis ettiği DEM (HEDEP) Partisi Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, organizasyonda bebek katili Abdullah Öcalan'ın ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptı. Kaya, "Abdullah Öcalan’ın üzerinde 25 yıldır tecrit var. Düşünün bir adam var hapishanesi kurulmuş ve bir kişiye göre oluşturulmuş bu hukuk sistemine uymuyor. Hak ihlalleriyle dolu" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP ve terör partisi DEM kol kola yürümeye devam ediyor.

DEM'in ayağına giden Özel, PKK'nın 12 askerimizi şehit ettiği kalleş saldırıda da ortak bildiriye imza atmayarak bölücü uzantılarla yan yana saf tuttu.

CHP TAHSİS ETTİ DEM TERÖR PROPAGANDASI YAPTI

CHP ve terör partisi DEM'in kirli işbirliği her geçen gün daha da pekişmeye devam ederken, yeni bir skandal patlak verdi.

CHP'li İBB'nin terör partisi DEM'e tahsis ettiği salonda bebek katili Öcalan ve PKK propagandası yapıldı.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK NİDALARI

İBB Şehir Tiyatroları Sevda Şener Sahnesi'nde düzenlenen Mor Kadınlar programına DEM Parti milletvekili Adalet Kaya bebek katili Öcalan'a özgürlük diye böğürerek, "Abdullah Öcalan'ın üzerinde 25 yıldır tecrit var. Düşünün bir adam var hapishanesi kurulmuş ve bir kişiye göre oluşturulmuş bu hukuk sistemine uymuyor. Hak ihlalleriyle dolu" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN BIRAKILMAZSA TERÖR DEVAM EDECEK İMASI

Rezil sözlerini sürdürerek bebek katilinin serbest kalmadığı sürece terörün devam edeceğini ima eden DEM Partili Kaya, "Ortadoğu ülkelerinin barış içerisinde yaşamasıyla doğrudan bağlantısı var. Bu coğrafyaya barışı getirecek en önemli aktör Abdullah Öcalandır" ifadelerini kullandı.

OPERASYONLARDAN RAHATSIZ OLDU

Öte yandan Terör örgütünün sözcülüğüne soyunan Kaya, Türk ordusu tarafından düzenlenen harekatlarda etkisiz hale getirilen teröristler için duyduğu üzüntüsünü de dile getirdi.

AÇILIŞINI İMAMOĞLU YAPMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışı yaptığı Müze Gazhane'nin "sanat, bilim ve etkinlik alanı" olacağını söylemişti. Bugün gelinen noktada ise terör örgütlerinin özgürce propaganda yapabildiği bir sahneye döntüştü.

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