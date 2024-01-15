CHP’li İBB Kandil’in sözcülerine mekan kapattı! İmamoğlu’nun DEM Partisi’ne tahsis ettiği salonda bebek katili Öcalan’a methiyeler dizildi

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK NİDALARI

İBB Şehir Tiyatroları Sevda Şener Sahnesi'nde düzenlenen Mor Kadınlar programına DEM Parti milletvekili Adalet Kaya bebek katili Öcalan'a özgürlük diye böğürerek, "Abdullah Öcalan'ın üzerinde 25 yıldır tecrit var. Düşünün bir adam var hapishanesi kurulmuş ve bir kişiye göre oluşturulmuş bu hukuk sistemine uymuyor. Hak ihlalleriyle dolu" ifadelerini kullandı.