MİT Akademisi kuruldu! Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın: Devlete millete yapılan ihanetler cezasız kalmayacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün yaşanan küresel sorunların temelinde küresellikten ve adil katılımdan çok ben-merkezci ve tek taraflı güç politikalarının yattığını belirterek, "Hegemonik güçler koydukları kuralları kendileri ihlal ederek uluslararası sistemin güvenilirliğini tahrip ediyorlar. Bu da düzen ve adalet için şart olan 'sağlam zemin' kavramını ortadan kaldırıyor" dedi.

MİT Başkanı Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı MİT'in kuruluşunun 97'inci yıldönümü etkinliğinde konuştu. Kalın, Ukrayna savaşında Rusya Federasyonu'na karşı uluslararası hukuku dile getiren ülkelerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sessizliğe boğulduğunu ifade etti. Filistin sorununda mevcut küresel sistemin sınıfta kaldığına vurgu yapan Kalın, iki devletli çözümün yeni çatışma ve krizlerin önüne geçecek yegane yol olduğuna dikkat çekti. Kalın, milletlerin ve ülkelerin özgürlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini güvence altına almayan bir güvenlik mimarisinin adalet, güven ve yapıcı rekabet üretmesinin mümkün olmadığını vurguladı.