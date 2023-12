A Haber Batı Şeria’daki Tulkerim kentinde! İsrail zulmünün en net görüldüğü yer…

Zulmünün en net görüldüğü yerlerden biri de Batı Şeria'daki Tulkerim kenti

"Gördüğünüz gibi her işgal güçleri evimize baskın yapıyor, bombalıyor, yıkıyor. Sokakları görüyorsunuz. Burası kamp. Asıl Filistin sorunu burası. Bizi buradan sürmeye çalışıyorlar. Ama burayı terk etmeyeceğiz. İşgal güçleri her gün baskın yapıp, yıkıyor. Her gün şehitler var. Dün 6 şehidimiz vardı. Her gün Filistin halkına karşı bir katliam var. Burada direnişçiler var diye yıkıyorlar. Direniş tabi ki olacak. Burası Filistin, her karışında direniş olacak tabi ki. Filistin davasını bitirmeye çalışıyorlar. Ancak bu bizim hakkımız. Toprakları için insanlar mücadele etme hakkına sahip. Onlar işgalci. İşbirlikçiler ile birlikte kampları basıyorlar. Tahmin bile edemezsiniz."