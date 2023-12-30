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A Haber Batı Şeria'daki Tulkerim kentinde! İsrail zulmünün en net görüldüğü yer…

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2023
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A Haber Batı Şeria’daki Tulkerim kentinde! İsrail zulmünün en net görüldüğü yer…

İsrail güçleri Gazze’deki katliamını 85 gündür sürdürüyor. Evleri yıkıyorlar, seccadeleri sokaklara saçıyorlar, suçsuz Filistin halkını öldürmeye devam ediyorlar… A Haber muhabiri Mehmet Geçgel sokakları harabeye dönen nur şems kampından detayları aktardı..

İsrail güçleri, Batı Şeria'da Tulkerim kentinde bulunan Nur şems Kampı'na her gün baskın düzenliyor. Gerçek mermilerle sivilleri hedef alan işgal güçleri bir yandan masum Filistinlileri sebepsizce gözaltına alıyor, diğer yandan evlerini yerle bir ederek yaşanılmaz hale getiriyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel sokakları harabeye dönen Nur Şems kampına gitti ve Filistinli sivillerin dramını görüntüledi. İşte o özel haberin detayları…

Zulmünün en net görüldüğü yerlerden biri de Batı Şeria'daki Tulkerim kenti

"Gördüğünüz gibi her işgal güçleri evimize baskın yapıyor, bombalıyor, yıkıyor. Sokakları görüyorsunuz. Burası kamp. Asıl Filistin sorunu burası. Bizi buradan sürmeye çalışıyorlar. Ama burayı terk etmeyeceğiz. İşgal güçleri her gün baskın yapıp, yıkıyor. Her gün şehitler var. Dün 6 şehidimiz vardı. Her gün Filistin halkına karşı bir katliam var. Burada direnişçiler var diye yıkıyorlar. Direniş tabi ki olacak. Burası Filistin, her karışında direniş olacak tabi ki. Filistin davasını bitirmeye çalışıyorlar. Ancak bu bizim hakkımız. Toprakları için insanlar mücadele etme hakkına sahip. Onlar işgalci. İşbirlikçiler ile birlikte kampları basıyorlar. Tahmin bile edemezsiniz."

Her gün ölüm korkusuyla yaşayan Filistinlilerin evlerinin duvarları ise mermi delikleriyle dolu...

"Dün gece geldiler. Dış kapıyı kırdılar. Daha sonra diğer kapıyı vurdular. Kim dedim. Asker dedi. Açar açmaz bana geri çekil diye bağırıp kapıyı tekmeledi. Kapı yüzüme çarptı. Saat 10'da geldiler. Sabaha karşı 4 buçuğa kadar evimde kaldılar. Kardeşlerim Suphi ve Abduhafiz'i evlerinden getirdiler. Diğer kız kardeşimi de aşağı kattan getirdiler. Kardeşlerim Abdulhafiz ve Mecdi'i iple bağladılar. Sonra üçünü alıp şu yukarıdaki komşunun evine götürdüler. Elleri arkadan bağlı."

İsrail güçleri 15 yaşındaki Taha'yı da ailesinden kopardı

"Taha daha 15 yaşındaydı. Mahallede bir ses olduğunu fark etti. Ne olduğuna bakmak istedi. Onu kurşunlamışlar. Kafasına 3 kuşun sıkmışlar. Bir buçuk saat gözümün önünde yerde kaldı. Balkona çıktım baktım yerde yatıyordu. O arada babası ona yardıma gitti. Ellerini kaldırıp oğluma yardım etmek istiyorum diye seslendi. Tamam dediler. Tam arkasını dönünce İbrahim'i de sırtından vurdular. Taha o arada şehit oldu. Yahudiler her 3-4 günde bir geliyorlar. Evleri basıyorlar."

"Taha şehit oldu gitti. Ama babası her saat ölüyor. Taha'yı vurduktan sonra ambulansı aradık. Bir buçuk saat sonra geldi. Taha'yı aldılar. Aynı gün 4-5 saat sonra geri geldiler. Bizi bu odaya koydular. Duvarı deldiler. O deliğe keskin nişancı oturttular. Bu şekilde burada 11 saat kaldılar. Konuşmamız yasaktı. Ellerindeki silahlarla bizi vuracaklardı."

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