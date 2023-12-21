İYİ Parti'de dinmeyen istifa depremi! Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da ayrılık kararı aldı
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti. Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Arslan yaptığı açıklamada "Mansur Yavaş’ı desteklemeyi vefakarlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Yavaş’ı çocukluğumdan beri tanırım. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını duyurmasının ardından İYİ Parti'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş destekçilerinin istifaları üst üste geliyor.
Son günlerde özellikle Ekrem İmamoğlu destekçileri partiden teker teker istifa ederken bir ayrılık da Mansur Yavaş destekisi Yüksek Arslan'dan geldi.
İYİ PARTİ'DE YAVAŞ İSTİFASI
Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti.
İŞTE ARSLAN'IN İSTİFA METNİ
KAMUOYUNA DUYURULUR: İYİ Parti, Türk siyasetinde ortaya çıkan derin boşluğu doldurmak, seçmenin iradesinin en doğru şekilde parlamentoya yansımasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde demokrasinin kökleşip kurumsallaşmasını ve kamu kaynaklarının etkin, verimli bir şekilde kullanılıp devletimizin daha güçlü olmasını, hizmetlerin herkese eşit, adil bir şekilde ulaşmasını isteyen insanlarımızın sesi, sözü olmak amacıyla siyaset sahnesinde güçlü bir şekilde yerini almıştır. Emperyalist istila ve işgale karşı 100 yıl önce verdiğimiz İstiklal mücadelesini zaferle sonuçlandırarak Türk milletinin yeniden tarihin öznesi olmasını sağlayan Türk milliyetçilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde etkin, aktif bir şekilde temsil edilmelerini sağlayan İYİ Parti; tabanından en üst kademesine kadar vatansever, samimi, dürüst, çalışkan ve sorumluluk sahibi insanların partisidir.
İTTİFAKSIZ GİRME KARARI ALINDI
Benim de İYİ Parti'de bulunma nedenim budur. 14 Mayıs 2023 seçimi sürecinde yapılan ön seçim; gençlerin siyaset yapmasına, partimizin demokratik usullerle aday göstermesine öncülük yaptı. Bizleri daha gayretli çalışmamız hususunda motive ederek halkımızla kaynaşmamızı sağladı. Bu sebeple İYİ Parti'nin siyasi varlığını devam ettirmesi en büyük arzumdur. 14 Mayıs seçimi sonuçları üzerinden başlayan siyasi ittifak tartışmaları, yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde partilerin tutumları ve gösterecekleri adaylar üzerinden devam etmektedir. Seçimlerde iktidar medyasının kara propagandası adaylarımızı, yöneticilerimizi olumsuz yönde etkilemiştir. Seçim sürecinde yaşanan olumsuzlukları değerlendirmeye alan İYİ Parti 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ittifaksız girme yönünde bir irade beyan etmiştir.
"ANKARA'DA İŞ BİRLİĞİ İSTEMİŞTİM"
Partimiz iradesini beyan etmesine rağmen ben mevcut siyasi ve sosyal gerçeklikten hareketle sürecin başından itibaren Ankara özelinde partimizin tabanının iradesini, beklentilerini karşılayacak sağduyulu bir kararın alınması için çaba sarf ettim. Partimizin yetkili organları ve Genel Başkanım Sayın Akşener'in bilgisi dâhilinde partimizin kazanımlarını koruyacak şekilde Ankara'da iş birliğinin devam ettirilmesi gerektiğini, Ankara'nın diğer illerden farklı olduğunu anlatarak alınacak kararın Ankara için olumlu sonuçlanması için samimi bir şekilde çaba gösterdim.
AKŞENER-YAVAŞ SAVAŞI
Görüş ve düşüncelerimi paylaşırken Ankara Büyükşehir Belediyesinin de 5 yıldır Millet İttifakı'nın belediyesi gibi çalıştığını, bu süreçte İYİ Parti Ankara İl Başkanlığımızın ve 21 ilçe başkanımızın Sayın Mansur Yavaş'ı desteklediklerini anlattım. Aynı zamanda 14 Mayıs seçimleri sırasında Genel Başkanım Sayın Akşener'in miting yaptığı 42 vilayette kürsüye Sayın Mansur Yavaş ile çıktığını ve "namuslu, dürüst, çalışkan belediye başkanı" diye övgü ile bahsettiğini hatırlattım. Öyle ki partimizin 6 Aralık 2023 tarihinde yapılan TBMM Grup Toplantısı sonrasında Genel Başkanım Sayın Meral Akşener ile yaptığım görüşmede Sayın Akşener'in, "CHP'den somut bir teklifle gelinmediğini ve Mansur Bey'e karşı menfi bir tutum içinde olmadığını…" söylemesi üzerine, kendilerine "Konunun taraflarıyla bu diyaloğu paylaşabilir miyim?" diye sordum. Onay vermeleri üzerine yaptığımız konuşmayı ilgili taraflarla paylaştım ve atmaları gereken adımlar hususunda oluşan görüşlerimi ifade ettim.
OPERASYON SÖZLERİ ÜZÜNTÜ VERİCİ
Sayın Genel Başkanımızın Uşak'ta yaptığı toplantıda kullandığı ifadeler sonrasında Ankara ile ilgili de seçim iş birliği zeminin ortadan kalktığı kanaatine vardım. Benim özel gayretlerimin "partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek" şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir. Ayrıca partimize hizmet etmek için yaptığım samimi gayretler, bizlere güvenerek oy veren kardeşlerimin yanı sıra teşkilat yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Sayın Genel Başkanımız tarafından da bilinmektedir.
"AYRI ADAY ÇIKARMAMIZ UYGUN DEĞİL"
Söz konusu kararın alınma sürecinde Ankara Milletvekili olarak il ve 21 ilçe teşkilatımızın yanı sıra partimizi destekleyen hemşerilerimin iradesini yetkili parti organlarına ve Genel Başkan'a iletme sorumluluğunu yerine getirdim. Bu nedenle gönlüm ferah, içim rahattır. Bu itibarla, toptancı bir yaklaşımla İYİ Parti'nin Ankara'da büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı seçiminde iş birliği yapmaksızın aday çıkarma kararının uygun olmadığını belirtmek isterim. Partimizin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde takınacağı tutum ile ilgili karar alma sürecinde Genel Başkanım Sayın Akşener "Sizin Mansur Bey ile yakınlığınızı biliyorum. Partimizin Ankara'daki adayına çalışın diyemem. Siz serbestsiniz." demiştir.
Ancak ben üyesi ve milletvekili olduğum partinin aday çıkardığı bir ilde başka bir adayı desteklemenin siyasi, ahlak ve nezaket ile bağdaşmayacağını düşünüyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı desteklemeyi vefakârlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Zira Ankara, 25 yıl boyunca kötü yönetilmiştir. Sayın Yavaş ile birlikte Türkiye'nin ve Türk dünyasının göz bebeği başkentimiz son beş yılda şeffaf, tarafsız, insan ve çevre odaklı hizmete kavuşmuştur. Ankara'yı tarihimize yaraşır kimliğine yeniden kavuşturan çalışmalarını liyakat, adalet ve ciddiyetle yapan Sayın Mansur Yavaş, Ankaralıların yanı sıra necip milletimizin de takdirini kazanmış, gönlünde taht kurmuştur. İnsanlarımızla her zaman iç içe olan, mütevazı kişiliği ile takdir ve tasvip edilen Mansur Yavaş'ın siyasi duruşu ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin beş yıllık süreçte olumlu yönde değişen çehresi dikkate alınmalıdır. Rantın yerine üretimi ikame eden, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşım kültürünü hizmetlerine yansıtan Mansur Yavaş belediyeciliğinin kurumsallaşmasına destek verilmelidir.
"KORKAK DEĞİL ÇATAL YÜREKLİDİR"
Sayın Mansur Yavaş'ı çocukluğumdan beri tanırım. Namuslu, şerefli, haysiyetli bir insan olduğunu her zaman ve her zeminde ispat etmiştir. Dün ateş çemberinden geçerken omuz omuza mücadele ettiğim Sayın Yavaş'ın gerektiği yerde gösterdiği cesareti yakinen bilirim. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir. Bu sebeple yol arkadaşlığı yapmaktan, dava arkadaşı olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. 14 Mayıs seçimleri sonrasında İYİ Parti Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi oldum. Bana bu onuru yaşatan Sayın Genel Başkanıma, partimizin her kademesinde görev yapan yöneticilerimize, seçmenlerimize ve benimle omuz omuza siyaset yapan kardeşlerime teşekkür ediyorum. TBMM üyeliğimi bağımsız milletvekili olarak devam ettirmek üzere 21.12.2023 tarihi itibarıyla İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum.
"İLKELİ SİYASETTEN BAHSETMEYİN"
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Açıklamada, "Hür ve müstakil' olarak İyi Parti'den istifa ediyoruz" ifadesi yer aldı. "Söylem ve eylemleriniz güven vermiyorsa orada ilkeli siyasetten bahsedemeyiz" denildi.
İstifa açıklamasıyla İyi Parti'nin, 2019'da büyükşehir belediye meclisinde 12 olan üye sayısı 4'e düştü.
İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI KOÇTÜRK İSTİFA ETTİ
İyi Parti'de bir istifa da İstanbul il yönetiminden geldi. İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk "İhtiraslar, ayak oyunları, basiretsizlikler bıktırdı" diyerek İyi Parti'den ayrıldığını açıkladı.
Son dönemde artan istifalara ilişkin de yorum yapan Koçtürk, "Asıl sorun parti içindeki menfaate dayalı ekipleşen yapıda" dedi.
İyi Parti'de bir istifa haberi de İzmir'den geldi. 2019 yerel seçimlerinde Bornova ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği, aynı zamanda da grup başkanvekilliği görevini üstlenen Kemal Sevinç istifa ettiğini açıkladı.
İstifa gerekçelerinden birinin İyi Parti'nin merkez parti ekseninden uzaklaşan bir tutum izlemeyi tercih etmesi olduğunu belirterek, "Parti topluma gereken güveni vermiyor" dedi.
DİYARBAKIR'DA TOPLU İSTİFA
İyi Parti Diyarbakır teşkilatından da 12 bin 750 üye toplu olarak istifa etti.
İstifa açıklamasını İyi Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu yaptı. Açıklamasında, "Yoluna hür ve müstakil devam edeceğini söyleyen İyi Parti, 'hür ve müstakil' görüşlere tahammül edemiyor" dedi.
İyi Parti'nin Meclis grubunda da kan kaybı yaşanıyor. Son olarak, İstanbul milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun istifası ile partinin Meclis'teki sandalye sayısı 39'a düştü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Padişahların şifa baharatı karaciğeri tertemiz yapıyor! Haftada 3 bardak yeterli
- Nar Kırma ritüeli nasıl yapılır? 21 Aralık Nar Kırma ritüeli nedir, ne anlama gelir, ne zaman, saat kaçta yapılmalı?
- Twitter çöktü mü, sorun mu var? 21 Aralık Perşembe Twitter X erişim sorunu nedir, nasıl çözülür? Son dakika...
- Fotoğrafta ilk ne gördünüz? Dağ mı, Köpek mi? Cevabınız kişiliğinizi ortaya çıkarıyor!
- Kronik hastaların ilaç raporları uzatıldı mı? Sağlık Bakanlığı raporlu ilaçların süresi 2024’e kadar uzatılacak mı, son durum ne?
- Süper Lig 17. Hafta güncel puan durumu TFF 2023 | Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaç puanı var, lider kim?
- 21 Aralık 2023 Kış gündönümü özellikleri ve etkileri neler? En kısa ve uzun gece hangi şehirlerde?
- SGK, SSK Bağkur'lunun 2024 maaş zammı hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı: 11.184,48 TL-11.874,88 TL...
- Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'luya müjde duyuruldu! Aralık ayı bitmeden 10.000 -12.000 TL verilecek! 5000 TL ikramiye...
- GS MAÇ SONUCU! 20 Aralık Galatasaray - Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
- İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Uykusuzluğa 3 dakikada çözüm! Limonu böyle tüketirseniz...
- İslam Memiş açıkladı: 2024 yılında bu rakamın altına düşmeyecek! Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları...