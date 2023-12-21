Akşener'e İmamoğlu hançeri! İYİ Parti'yi bitirme operasyonunun arkasındaki isim Akşener'in Saraçhane'de peşinden koştuğu Ekrem İmamoğlu...
İYİ Parti ile CHP arasında yerel seçimler öncesi yaşanan gerginlik zirve yaparken, Meral Akşener İmamoğlu ve Yavaş'a yönelik 'korkak' çıkışını yineledi. Yavaş ve İmamoğlu ikilisi ise Akşener'e yanıt verirken Mansur Yavaş seçimlerde İYİ Parti ile ittifaka gerek olmayacağını ima etti. Diğer yandan Meral Akşener'in Saraçhane'de sahip çıktığı İmamoğlu'nun İYİ Parti'yi bitirmeye yönelik operasyonları sürüyor. Akşener'in İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapmak için masadan kalkması hala hafızalardaki yerini korurken İmamoğlu İYİ Parti'yi parçalamak için harekete geçti. İşte detaylar...
Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken, Cumhurbaşkanlığında kol kola olan CHP ile İYİ Parti arasında gerginlik tavan yapmış durumda.
"KORKAKLAR SÖZÜNÜ TEKRARLADI"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını duyururken, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik "korkaklar" sözünü tekrarladı.
MANSUR YAVAŞ'TAN YANIT GELDİ
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Meral Akşener'in kendisine yönelik korkak söylemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte açıklamanın detayları:
"HİÇBİR ZAMAN KORKMADIM"
"Ben o konulara girmek istemiyorum; ama 'korkak' kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse de koyarız. Ama bunun yolu, yordamı, usulü bellidir."
"ÖNÜMÜ AÇABİLİRDİ"
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Akşener'in çok söylemeleri olmuştur. 'Biz noter değiliz, 6'lı Masa karar verecek' demiştir. Keşke bunu son ana bırakmadan, bir şekilde daha önce görüşüp farklı bir karar alınsaydı, daha düzgün olurdu. Belki de o zaman eğer ille de benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi."
"İŞİME VE ÖNÜME BAKIYORUM"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ifadelerine yönelik sorulara yanıt veren İmamoğlu, "Dün konuşmamda ifade ettiğim tariflerimle ya da ilişki tanımlamalarımla ben o defteri kapattım. İşime ve önüme bakıyorum. Süreçte şu anda ifade edebileceğim başka bir şey yok. Ben çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüm. Eski dost düşman olmaz" dedi.
"NANKÖR EKREM!"
Dün Akşener-İmamoğlu-Yavaş hattında yaşanan gerginlik tavan yaparken yaşanan süreci Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi kaleme aldı.
Selvi köşe yazısında İmamoğlu için Akşener'in geçmişte yaptığı fedakarlıkları hatırlatırken Akşener'in yaşananlardan dolayı İmamoğlu'nu kalben "nankör" diye tanımlamış olabileceğini ifade etti.
"SAÇIMI SÜPÜRGE ETTİM"
Akşener'in, İmamoğlu tarafından haddini aşmakla suçlanması üzerine tepkisi ne oldu dersiniz? "Nankör. Nankör Ekrem."
Akşener'de, bir kadın siyasetçi olarak Ekrem İmamoğlu'na karşı, "Senin için saçımı süpürge ettim. Ama sen benim partimi parçalıyorsun" duygusu hâkim. O nedenle Meral Akşener, kim olduğunu sana göstereceğim modunda hareket ediyor.
İMAMOĞLU UĞRUNA MASADAN KALKTI
Akşener'i tanıyorsam maç yeni başlıyor. Neden? Çünkü Meral Akşener, İYİ Parti'nin Genel Başkanı olmasına rağmen, Ekrem İmamoğlu'na CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına rağmen ona öyle büyük bir misyon yükledi ki, İYİ Parti'de kimse bu onura sahip olamadı.
Ekrem İmamoğlu'nu ikinci Fatih ilan etti. Yüzünde Rabbi Yessir gördüğünü söyledi. Saraçhane'ye ilk koşan, İmamoğlu'na en güçlü desteği veren Akşener'di. Altılı Masa'yı İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapma uğruna terk etti. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünün kabul edilmesi üzerine masaya geri döndü.
OPERASYON ÇEKTİ
Peki İmamoğlu ne yaptı?
Akşener seçimlere hür ve müstakil gireceklerini açıkladıktan sonra İYİ Parti'yi karıştırmaya başladı. Kendisine yakın milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerini istifa ettirdi.
AKŞENER GEÇ FARK ETTİ
Meral Akşener, "Ne zaman ki seçimlere parti olarak katılma kararı aldık, partimiz karıştı" demişti. İYİ Parti sadece karışmakla kalmadı, Akşener'e diz çöktürmek için istifa furyası başlatıldı.
Müesses nizam Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için ittifaka yanaşmayan İYİ Parti'yi cezalandırıyor. Meral Akşener bunu geç fark etti ama doğru teşhis koydu. İYİ Parti'nin parçalanmasını önlemenin yolu Akşener'in mücadelesinden geçiyor.
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