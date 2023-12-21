Akşener’e İmamoğlu hançeri! İYİ Parti’yi bitirme operasyonunun arkasındaki isim Akşener’in Saraçhane’de peşinden koştuğu Ekrem İmamoğlu...

İşte açıklamanın detayları:

"HİÇBİR ZAMAN KORKMADIM"

"Ben o konulara girmek istemiyorum; ama 'korkak' kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse de koyarız. Ama bunun yolu, yordamı, usulü bellidir."

"ÖNÜMÜ AÇABİLİRDİ"

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Akşener'in çok söylemeleri olmuştur. 'Biz noter değiliz, 6'lı Masa karar verecek' demiştir. Keşke bunu son ana bırakmadan, bir şekilde daha önce görüşüp farklı bir karar alınsaydı, daha düzgün olurdu. Belki de o zaman eğer ille de benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi."