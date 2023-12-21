21 Aralık 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İYİ Parti'de bir istifa daha! Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da ayrılık kararı aldı
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti. Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Arslan yaptığı açıklamada "Mansur Yavaş’ı desteklemeyi vefakarlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Yavaş’ı çocukluğumdan beri tanırım. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir." ifadelerini kullandı.