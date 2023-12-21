İYİ Parti'de bir istifa daha! Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da ayrılık kararı aldı

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti. Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Arslan yaptığı açıklamada "Mansur Yavaş’ı desteklemeyi vefakarlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Yavaş’ı çocukluğumdan beri tanırım. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir." ifadelerini kullandı.

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