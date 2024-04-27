Fransa ve Belçika’dan PKK’ya operasyon! Avrupa ne oldu da PKK/KCK’ya karşı harekete geçti?

"BESLEDİĞİNİZ YILAN SİZİ SOKAR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine destek veren Avrupa ülkelerini, "Buradan bir kez daha terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan destek veren ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir." sözleri ile uyarmıştı.