Fransa ve Belçika'dan PKK'ya operasyon! Avrupa ne oldu da PKK/KCK'ya karşı harekete geçti?
Fransa ve Belçika'da geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın finans ve medya ağına operasyon düzenlendi. Böylece yıllarca Avrupa'da korunan PKK'ya karşı ciddi bir adım atılmış oldu. Almanya ve Fransa'da 20 binden fazla PKK sempatizanı var. Peki operasyonun düğmesine neden basıldı? Avrupa terör örgütüne karşı hangi tedbirleri alıyor? PKK yapılanması Avrupa'da nasıl çoğaldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
Belçika ve Fransa'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda; 8 örgüt mensubunun gözaltına alındığı ortaya çıktı. Avrupa'nın kucak açtığı PKK'nın son yıllarda düzenlediği şiddet içerikli gösteriler bardağı taşırdı.
Avrupa, PKK/KCK terör örgütüne düzenlediği operasyonlarla "dur" derken, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "PKK/KCK lehine gösteriler kabul edilemez. Belçika'da fikir özgürlüğü garanti altındadır ancak terör örgütü PKK/KCK lehine ifadelere tolerans gösterilemez." dedi.
Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattıkları:
"Son dönemde terör örgütü PKK'nın eylemleri Avrupa'da kendini göstermeye başladı. Özellikle sokak ve şiddet eylemlerinin tırmanması artık Avrupa'daki sokakların güvenliğini tehlike boyutuna soktuğu için Avrupa'daki yetkililer harekete geçmek zorunda kaldı. Kendileri zarar görmeye başlayınca bunu anladılar.
5 ÜLKEDE ALARM
Avrupa'da PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ülkeler yıllardır örgütün kendi sınırlarında faaliyet göstermesine fikir özgürlüğü adı altında izin verdiler. Hukuki boşluk ve muğlak ortamdan dolayı örgüt buralarda propaganda yapabildi. Bu noktada yapılan çalışmalarda Avrupa'da Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika ve Fransa'da örgüt faaliyetlerini aktif şekilde yürütüyor.
SÖZDE PROTESTO ÖZDE ÇATIŞMA
Avrupa'da terör örgütü PKK destekçileri sözde protestolar başlatıyor sonrasında bunlar çatışmaya gidiyor. Avrupa'nın başkentlerinde ve çeşitli şehirlerinde saldırlar yapıyorlar. Bunun yanından Paris'te çok aktifler ve burada saldırıları şiddeti daha fazla oluyor. Artık buradaki eylemler Fransa geneline yayılmaya başladı."
AVRUPA ARTIK "DUR" DEDİ
Avrupa sınırları içinde düzenledikleri eylemler sırasında, ivedi bir şekilde organize olup, şiddet içeren girişimlerde bulunabilmekte, güvenlik güçleri ile çatışıp çevreye zarar verebiliyorlar. Tüm bunlara Avrupa makamları tarafından göz yumulduğu biliniyor. Ancak son zamanlarda PKK/KCK yüzünden artan şiddet olayları Avrupa ülkelerine bile "dur" dedirtti.
PKK/KCK BASIN YOLUYLA ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRIYOR
Belçika'da yaşanan olaylardan sonra Avrupa makamları PKK/KCK sempatizanları nedeni ile şiddet olaylarının artmasından endişe ediyor. Örgüte yakın basın-yayın organlarında yaşanan şiddet olaylarının işlenme şekli ile Avrupa'daki örgüt yandaşlarını şiddete teşvik etmesi tedirginliği arttı. Bu yayınlar yüzünden özellikle örgüte müzahir genç kesimin zaman zaman şiddet içerikli eylemlere başvurmasından korkuluyor.
PKK AVRUPALI GENÇLERDEN ÖRGÜTE ADAM DEVŞİRİYOR
PKK/KCK, Türkiye'de geçmişte olduğu kadar kolay kadro bulamıyor. Avrupa'da Türk milliyetçileri ile Kürtlerin çatışmasını ön plana çıkararak gençlerden kadro temin edebilmek için bir zemin hazırladıkları tespit edildi. Kürt gençleri militarize ediyor, olaylara karışan ve adli yaptırım uygulanacak Kürt gençlerinin örgüte sığınabileceği vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı. Türkiye'den uzak, PKK/KCK gerçeğinden habersiz Kürt gençlerini politize ederek "örgütsel bilinç" kazandırmaya çalıştıkları belirlendi.
"BESLEDİĞİNİZ YILAN SİZİ SOKAR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine destek veren Avrupa ülkelerini, "Buradan bir kez daha terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan destek veren ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir." sözleri ile uyarmıştı.
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