Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan TRT World Forum etkinliğinde çarpıcı sözler: Gazze’de adil bir barışın kaybedeni olmaz

"YAKLAŞAN TEHLİKEYİ GÖRÜYORUZ"

Hıristiyan, Müslüman, Yahudi fark etmez, kimsenin kendini dışında tutamayacağı sorumluluk altındayız. Medya mensupları başta olmak üzere tüm vicdanlı insanlar dik durmak, hakkı hakikati cesur yüreklilikle konuşmak zorundadır. Bir kere pandoranın kutusu açıldı. Zulmün çirkin ve vahşi yüzü her an her yerde karşımıza çıkabilir. Hiç kimsenin insanlığı böyle bir çıkmaza sürüklemeye hakkı yoktur. Batı üzerine titrediği güvenlik ve refah düzeyini kökten sarsacak sınamadan geçtiğinin hala farkında değil. Türkiye olarak biz yaklaşan tehlikeyi görüyoruz. Birileri rahatsız olsa da hakkı ve hakikati haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Gazze için yürüttüğümüz yoğun diplomasi trafiği ve insani yardımları sürdüreceğiz. Filistin ve Gazze'nin insani sesi olan iletişim koridorunu devam ettireceğiz.

Yaşadığımız her hadise dünya 5'ten büyüktür itirazımızın ne kadar isabetli olduğunu işaret ediyor. Bilindiği gibi ülkemizin milli yayın kuruluşu 19 TV, 17 radyo kanalı, 41 yabancı dil ve lehçede yayın yapan radyolarıyla geleneksel yayıncılıkta çok önemli tecrübeye sahiptir.