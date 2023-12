Hangi 18 ilin altından diri fay hattı geçiyor? İşte bölge bölge diri fay haritası

Selim'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Türkiye'de her an her yerde deprem olabilir ama aktif faylar üzerinde olabilir. Doğu Anadolu fayı üzerinde 6 Şubat depremlerini meydana getiren fayın üzerinde artçıları görüyoruz. Kahramanmaraş fayını ve Niğde'ye kadar uzanan segmentini görüyoruz, bir yoğunluk var. Üzerinde durmamız gereken bir nokta daha var Kuzey Anadolu Fay hattı. Kuzey Anadolu Fayı, 1992 Erzincan ve 1999'dan sonra 7 üzeri yıkıcı bir deprem yok.