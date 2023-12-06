Hangi 18 ilin altından diri fay hattı geçiyor? İşte bölge bölge diri fay haritası

ERZİNCAN

Erzincan 1992'e bu pembe renkli MTA haritasında çok net gözüküyor. Bu kırılmış ve aynı noktadan 1939'da da en meşhur depremini meydana getirdi. Diğer faylar da yaklaşık 100 yıldır kırılmadı eğer kırılırsa 7 ve üzeri deprem meydana getirebilir.

Gri alan Erzincan ilinin yayılma alanı yani binaların olduğu alanlar ve burası dolgu zemin üzerinde. Yani kayaç bakımdan baktığımız zaman, çakıl, kil boyutunda birçok malzeme var ve binalar bunların üzerinde duruyor. O yüzden burada büyük bir deprem olursa eğer hasar yapıcı özelliği burada daha fazla görüyoruz.