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Gözler asgari ücretin ele alınacağı Kabine toplantısında! Enflasyon, Gazze ve Atina ziyareti masada...

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Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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Gözler asgari ücretin ele alınacağı Kabine toplantısında! Enflasyon, Gazze ve Atina ziyareti masada...

Başta asgari ücret olmak üzere çok sayıda önemli konunun ele alınacağı Kabine toplantısının yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılması bekleniyor. Toplantının ana gündem maddesini ekonomi ve Gazze oluşturacakken, Ankara-Atina hattındaki son gelişmeler de ele alınacak. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek kabine toplantısında Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM

Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET DE GÜNDEMDE

Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.

ANKARA-ATİNA HATTINDAKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Başkan Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek. Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.

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