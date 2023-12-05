Gözler asgari ücretin ele alınacağı Kabine toplantısında! Enflasyon, Gazze ve Atina ziyareti masada...

ANKARA-ATİNA HATTINDAKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Başkan Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek. Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.