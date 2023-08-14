Gazeteci Nedim Şener analiz etti: FETÖ’de ’bölünme’ ve ’liderlik’ kavgası

Mustafa Özcan, kumpas operasyonlarını yönetti. Örgütün emniyet mahrem imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil ile Balyoz, Ergenekon, İzmir casusluk davalarını ve 17/25 Aralık kumpas soruşturmalarını planladı. Dünyanın birçok yerinden gönderilen örgütün mali kaynaklarını, kendine yakın kişilere aktardığı ortaya çıkan Özcan'ın yolsuzluklarının üzeri örtülürken, bu durum İsmail Büyükçelebi ve Mehmet Ali Şengül'ün temsil ettiği gelenekçi grubun tepkisini çekti. Yine Kocakurt Grubu da örgütün başına gelenlerden hep Özcan'ı sorumlu tuttu.

Mustafa Özcan, yıllardır örgütün mali işlerinden sorumlu olması sebebiyle çok yüklü bir paraya hükmetti. Türkiye imamlığı ve Orta Doğu imamlığı yaptığı süre içerisinde de ekonomik gücün ve Almanya ekolünün de desteğiyle örgüt içinde büyüleyici bir özellik oluşturdu ve kendine bağlı ciddi bir ekip meydana getirdi.

Ekonomik gücün verdiği rahatlıkla birçok örgüt sorumlusuna ve mollaya ekonomik destek sağladı. Zamanla çevresinde oluşan halkayla ve Almanya'dan gelen destekle Fetullah Gülen'e açıktan karşıtlık yapmasa bile örgüt içinde potansiyel lider konumuna geldi. Bugün mahrem yapıda Barbaros Kocakurt ile hareket eden Adil Öksüz'ü bile kendi safına çekebilecek derecede ekonomik güç elde ederek bir liderlik süreci yürüttü.

5 - GÜÇ DENGESİNE GÖRE HAREKET EDECEK OLAN GRUP

Aslında bunlar için organize bir grup demek pek doğru sayılmaz. Özellikle yurtdışına kaçan FETÖ mensubu gazeteci ve akademisyen gibi görüş oluşturan kişiler bu grupta yer alıyor. Çatışan gruplara karşı net bir tavır alamıyorlar. Birçoğu, tartışmaların örgüte zarar verdiğini yazıp söyleyerek orta yolu bulmaya çalışıyorlar. Örgütte birkaç kişi hariç MÖZ grubuna tavır almaktan kaçınıyor. Bu grup güç ve liderlik mücadelesinin seyrine göre hareket edeceği değerlendirilen şahıslardan oluşuyor. Son olarak, FETÖ elebaşının en yakınındaki isimlerden Osman Şimşek'in Pensilvanya'daki çiftlikten kovulmasıyla ilgili tartışmada birkaç kişi hariç kimse açık tavır alamadı. Alanlar ise Şimşek'e hak verirken, MÖZ grubuna karşı tutum almaktan kaçındı. Çünkü para kimdeyse güç onda. O kişi de Mustafa Özcan.

Osman Şimşek, önemli bir konuyu açıklayarak Alabama'da bir okulda öğretmenliğe başladı. FETÖ elebaşının çevresindekiler tarafından yönlendirildiğini ve buna darbe girişiminin de dahil olduğunu açıkladı. Böylece darbe girişiminin içinde FETÖ yapılanmasının bulunduğunu itiraf etmiş oldu. Bu durum, FETÖ içinde "Türkiye'ye iade edilme ile sonuçlanacak bir açıklama" olarak yorumlandı. Pensilvanya'da çiftlikte daha önce zehirlenen, örgüt elebaşı Gülen'in veliahdı olarak görülen Mehmet Ali Şengül'ün 2021 yılında Almanya'da şüpheli biçimde ölümü, Gülen'in de iade edilebileceği endişesiyle ve kendisinin de öldürülebileceği korkusuyla tam bir panik yaşamasına sebep oldu. O yüzden resmi girişimlere başladı ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dışında bir ülkede kalan ömrünü tamamlama kararı aldığı bilgisi mevcut. Yakında bu tartışmaların sonuçlarını ve gelişmelerin detaylarını göreceğiz.