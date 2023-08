Gazeteci Nedim Şener analiz etti: FETÖ’de ’bölünme’ ve ’liderlik’ kavgası

1 - GELENEKÇİLER

Bu grup, FETÖ elebaşı Gülen'in İslam dinini de bozan öğretilerinin hiçbir zaman değişmeyeceğini, şu an gelinen noktada dahi Gülen'in haklı olduğunu ve zamanın kendilerini haklı çıkaracağını savunuyorlar.

Meydana gelen hataların FETÖ elebaşı Gülen'den değil aşağıdakilerden kaynaklandığını söylüyorlar. "Her ne kadar şu an bu hareket Türkiye'de bitmiş gibi görünse de asıl yurtdışında devam etmektedir. Şahsi hatalara takılmadan gelecek, yine Gülen'in söylemleri etrafında inşa edilecektir." teziyle örgütü ayakta tutmaya çalışıyorlar.

Grubun temel olarak belli bir lideri olmamakla beraber öncülüğünü İsmail Büyükçelebi üstleniyor. Her ne olursa olsun örgüt mensuplarının başına ne gelirse gelsin buna katlanmaları gerektiğini; örgütün birliğini ve beraberliğini dağıtmadan yola devam edilmesi gerektiğini aşağıdakilere telkin ediyorlar. Örgüt içinde meydana gelen yolsuzluk, taciz, tecavüz, usulsüzlük ve benzeri hadiselerin hepsini görmezden geliyorlar. Her ne kadar Gülen'e sadakatle bağlı gibi görünseler de aslında mevcut düzenin devamı kendi iktidarlarının devamıdır. Ancak Gülen'in ölümü durumunda her birinin de yakın olduğu başka gruplar olduğu biliniyor.