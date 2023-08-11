FETÖ’de güç savaşları! Elebaşı Fetullah Gülen’i öldürülme korkusu sardı! Örgüt 5’e bölündü

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Nedim Şener de FETÖ içerisindeki bu mücadeleyi köşesinde kaleme aldı. Şener, örgütteki şüpheli ölümlere de dikkat çekerken, "FETÖ elebaşının sağlık durumundan faydalanarak örgüt yönetimini tamamen ele geçirmek adına faaliyetlerini arttıran Mustafa Özcan'ın, Mehmet Ali Şengül'ün tedavi sürecine müdahale ederek ölümüne neden olduğu yorumları yapıldı." dedi.

İşte Nedim Şener'in o yazısı:

15 Temmuz 2016 darbe girişimi ardından Fetulahçı Terör Örgütü'nün kanlı karanlık yüzünün iyice anlaşılması, ortaya çıkan yolsuzluk, taciz ve tecavüz olayları, maddi kaynakların paylaşımında yaşanan anlaşmazlıkların yanında, en önemlisi FETÖ elebaşının sağlık durumunun gittikçe kötüleşmesi, örgüt yönetimini ele geçirme mücadelesi ve ayrışma süreci artık gizlenemez boyutlara ulaştırdı.