FETÖ'de güç savaşları! Elebaşı Fetullah Gülen'i öldürülme korkusu sardı! Örgüt 5'e bölündü
15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında bulunan FETÖ'de güç savaşları başladı. Örgüt içerisinde yolsuzluk, taciz ve tecavüz, para kaynaklarında anlaşmazlık gibi sıkıntıların yanı sıra elebaşı Fetullah Gülen'in sağlığının kötüleşmesi sonrası yönetimi ele geçirme savaşı çıktı. Beş gruba bölünen örgütte, son dönemlerde şüpheli ölümler yaşandı.
Türkiye tarihinin en kanlı günlerinden olan 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ'de iç karışıklık başladı. Örgüt elebaşısı Pensilvanya'da yaşayan Fetullah Gülen'in ilerleyen yaşı ve sağlık sorunlarının artmasının ardından örgütte güç savaşı çıktı. Beş gruba bölünen FETÖ'de son dönemde bazı şüpheli ölüm olayları da yaşanırken, elebaşı Gülen'i de öldürülme korkusu sardı. Örgütteki güç savaşları nedeniyle öldürülme ya da iade edilme korkusu yaşayan terörist elebaşı için başka ülkeye gitme hazırlıkları da yapılırken; Mustafa Özcan'a bağlı MÖZ grubunun, FETÖ'nün icra heyetini büyük oranda kontrol altına aldığı öğrenildi.
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Nedim Şener de FETÖ içerisindeki bu mücadeleyi köşesinde kaleme aldı. Şener, örgütteki şüpheli ölümlere de dikkat çekerken, "FETÖ elebaşının sağlık durumundan faydalanarak örgüt yönetimini tamamen ele geçirmek adına faaliyetlerini arttıran Mustafa Özcan'ın, Mehmet Ali Şengül'ün tedavi sürecine müdahale ederek ölümüne neden olduğu yorumları yapıldı." dedi.
İşte Nedim Şener'in o yazısı:
15 Temmuz 2016 darbe girişimi ardından Fetulahçı Terör Örgütü'nün kanlı karanlık yüzünün iyice anlaşılması, ortaya çıkan yolsuzluk, taciz ve tecavüz olayları, maddi kaynakların paylaşımında yaşanan anlaşmazlıkların yanında, en önemlisi FETÖ elebaşının sağlık durumunun gittikçe kötüleşmesi, örgüt yönetimini ele geçirme mücadelesi ve ayrışma süreci artık gizlenemez boyutlara ulaştırdı.
BEŞ GRUBA BÖLÜNDÜLER
FETÖ içinde beş grup liderlik mücadelesi yürütüyor. Bunların arasında en güçlü olanı MÖZ (Mustafa Özcan grubu), onu Barbaros Kocakurt grubu izliyor. Ayrıca örgüt içinde Yenilikçiler, Gelenekçiler ile güç dengesine göre hareket edenler şeklinde bir bölünme ve mücadele yaşanıyor. Gelinen son aşamada Mustafa Yeşil ve Ali Ursavaş'ın görevden alınması, yerlerine atanan isimlerin ise Mustafa Özcan'a bağlı ya da ona karşı ses çıkaramayacak isimlerden oluşması nedeniyle MÖZ grubu, FETÖ'nün icra heyetini büyük oranda kontrol altına aldı. Dünyanın birçok yerinden gönderilen örgütün mali kaynaklarını kendine yakın kişilere aktardığı ortaya çıkan Özcan'ın yolsuzluklarının üzeri örtülürken, bu durum örgüt tabanında müstakbel lider olarak görülen İsmail Büyükçelebi ve Mehmet Ali Şengül'ün temsil ettiği Gelenekçi grubun tepkisini çekiyordu.
ŞENGÜL'ÜN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Mustafa Özcan grubunun örgüt üzerindeki kontrolü ele geçirmesi adına, en kritik gelişmelerden biri örgüt tabanı tarafından çok sevilen ve FETÖ elebaşının ilk öğrencilerinden olan ve ölümü durumunda örgüt tabanı tarafından lider kabul edilebilecek Mehmet Ali Şengül'ün 2021 yılında Almanya'da ölmesi oldu.
15 Nisan 2021 tarihinde COVID-19'a yakalandığı açıklanan Mehmet Ali Şengül'ün hastanede uyutularak makineye bağlı devam eden tedavisinde, doktorların, 1 Mayıs 2021'de verilen uyku ilaçlarının azaltılması ve uyandırılması safhasına geçilmesini uygun gördükleri paylaşılmıştı. Bu haberden sonra iyiye gitmesi beklenen ve yakında hastalığı atlatacağı ifade edilen Mehmet Ali Şengül'ün durumunda nedense bir ilerleme kaydedilemedi ve makinelere bağlı uyutulma aşamasından çıkılamadı.
*Mehmet Ali Şengül, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in veliahtı olarak gösterilen 14 isimden biriydi
"İYİLEŞİYOR" DEDİLER, ÖLDÜ
22 Haziran 2021 tarihinde örgüt üyeleri sosyal medya hesaplarından sağlık durumunun kötüye gittiğini, dua beklediklerini belirten paylaşımlar yaptılar. Tedavisi olumlu gittiği yönünde paylaşımlar yapılırken, durumunun bir anda tersine dönmesi kafalardaki soru işaretlerini beraberinde getirdi. FETÖ elebaşının sağlık durumundan faydalanarak örgüt yönetimini tamamen ele geçirmek adına faaliyetlerini arttıran Mustafa Özcan'ın, Mehmet Ali Şengül'ün tedavi sürecine müdahale ederek ölümüne neden olduğu yorumları yapıldı.
OTOPSİ TALEPLERİ BASTIRILDI
Hatta örgüt içinde Mehmet Ali Şengül'e otopsi yapılması yönünde çıkan sesler bastırıldı. Şengül'ün ölümü sonrası İsmail Büyükçelebi'nin, referans olduğu bir doktorun tecavüzcü çıkması nedeniyle liderlik mücadelesindeki şansı da azaldı. Gelenekçiler grubu içinde liderlik şansı olan tek kişinin Abdullah Aymaz olduğu söyleniyor. Bu gelişmeler ile icra heyetinde yaşanan son değişikliklerin ardından Mustafa Özcan'ın heyet ve örgüt üzerindeki kontrolü giderek arttı. Bu durum ise Gelenekçiler grubunun daha sert hamleler yapmasına neden oldu.
OSMAN ŞİMŞEK VAKASI
Geçmişte, 10 ülke imamının FETÖ elebaşına yazdığı Cevdet Türkyolu'nun yolsuzluklarının anlatıldığı bir mektubu örgüt liderine iletmek isteyen "Osman Şimşek olayı" patladı.
Cevdet Türkyolu tarafından darp edilen, Mustafa Özcan tarafından da tehdit edilen, sonrasında ise kamptan gönderilen eski Herkül.org yöneticisi Osman Şimşek, Asım Yıldırım'ın programında, FETÖ elebaşının yönlendirilebildiğini ve örgütün darbedeki rolünü dolaylı olarak itiraf etti. Sebep olarak ise Cevdet Türkyolu ile hareket eden Mustafa Özcan ve ekibini hedefe koydu. Yaşanan bu sürecin ardından FETÖ içinde liderlik mücadelesi giderek büyüdü. FETÖ'cü firari Emre Uslu, Önder Aytaç, Ahmet Dönmez gibi isimler Osman Şimşek'i destekler ve doğrularken, "Zeyd" kod adlı FETÖ'cü firari mahrem imam Tuncay Opçin ise Osman Şimşek ve onu savunanlara saldırdı.
GÜLEN'İN ÖLDÜRÜLME KORKUSU
Osman Şimşek'in örgütün darbedeki rolünü kabul etmesi, Mustafa Özcan'ın giderek hakimiyeti ele geçirmesi, örgüt liderinin sağlığının kötüye gitmesi gibi sebeplerle FETÖ elebaşı Gülen'in çevresinde, iade edilebileceği endişesi oluştu.
FETÖ elebaşı Gülen;Mehmet Ali Şengül'ün ölümü ile ilgili soru işaretleri, daha önce Pensilvanya'daki çiftlikte zehirlenmesi ve iade edilebileceği endişesi yanı sıra örgüt içindeki güç mücadelesi sırasında öldürülebileceğine dair korku yaşamaya başladı. Gülen, kendisini güvende hissedeceği bir başka ülkeye gitme hazırlıklarına başladı. Bu konuda resmi girişimlerde de bulunduğu bildiriliyor.
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