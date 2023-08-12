12 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftliğe döndü! İl başkanı sülalesini kadroya yerleştirdi FETÖ'nün imamına yakın kişilere çift maaş bağlandı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftliğe döndü! İl başkanı sülalesini kadroya yerleştirdi FETÖ'nün imamına yakın kişilere çift maaş bağlandı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi adeta çiftliğe döndü. Özlem Çerçioğlu yönetimindeki kurumda, FETÖ'nün Belediyeler İmamı olan Erkan Karaarslan'a yakın isimlerin çift maaş aldığı ortaya çıktı. Ayrıca CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, oğlu, kızı, gelini ve damadını işe yerleştirerek belediyeyi adeta çiftliğe çevirdi.

Giriş Tarihi: 12.08.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 08:20
  • 1
  • 15
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftliğe döndü! İl başkanı sülalesini kadroya yerleştirdi FETÖ’nün imamına yakın kişilere çift maaş bağlandı

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, yakınlarını işe yerleştirerek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni adeta çiftliğine çevirdi. Hikmet Saatçi'nin oğlu Özgür Saatçi ve kızı Merve Saatçi Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Hikmet Saatçi'nin damadı Ufuk Serdar Özmen de Aydın Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanı olarak çalışıyor. Hikmet Saatçi'nin gelini Banu Peker Saatçi CHP döneminde Bozdoğan Belediyesi'nde memur yapıldı. Skandal bununla da kalmadı. İl Başkanı Hikmet Saatçi İl Başkanı olmadığı dönemlerde kendisini belediye şirketine yönetim kurulu üyesi yaptırarak huzur hakkı aldığı ortaya çıktı

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftliğe döndü! İl başkanı sülalesini kadroya yerleştirdi FETÖ’nün imamına yakın kişilere çift maaş bağlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Belediyeler imamı Erkan Karaarslan tutuklu olarak yargılanırken, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde ona yakın olan isimler hala önemli görevler yapıyor. Karaarslan'a yakın olan isimler çifte maaş alıyor. Karaarslan tarafından Beşiktaş Belediyesi'nden Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanı yapılan Egemen Emre Beşli, Ege ET A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi buradan da maaş alıyor. Emre Beşli'nin eşi Melisa Tunçay Beşli de Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışıyor.

  • 3
  • 15
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftliğe döndü! İl başkanı sülalesini kadroya yerleştirdi FETÖ’nün imamına yakın kişilere çift maaş bağlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Daire Başkanı yapılan Sinan Yamen, Ege Et A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak bir maaş da buradan alıyor. Ağabeyi Ertuğrul Yamen ise Genel Sekreter olarak görev yapıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olduktan sonra İstanbul'a yerleşen Nermin Canyurt İmar A.Ş.'den hala maaş almaya devam ediyor. Canyurt Karaarslan'ın şirketi Muhkem A.Ş.'ye verilen ihaleyi sahte evrakla yapılmış gibi gösterdiği iddiasıyla Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

  • 4
  • 15
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftliğe döndü! İl başkanı sülalesini kadroya yerleştirdi FETÖ’nün imamına yakın kişilere çift maaş bağlandı

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN YARGILANIYOR, ÇİFTE MAAŞ ALIYOR
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketi ASKİ'nin Genel Müdür Vekili Hakan Olgaç, alımlarda usulsüzlük yaptığı gerekçesi ile 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılanıyor. Karaarslan ile telefon irtibatı tespit edilen Olkaç, Aybel A.Ş Yönetim Kurulu üyesi olarak atanarak çifte maaş alıyor. Olkaç'ın görevi kötüye kullanma suçundan 2 kere hapis cezası almasına rağmen göreve devam ettiği öğrenildi. Mal varlığı anormal şekilde arttığı iddia edilen Olkaç'ın Aydın'ın en lüks semti Mimar Sinan Mahallesi'nde tripleks villada oturduğu öne sürüldü.

  • 5
  • 15
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftliğe döndü! İl başkanı sülalesini kadroya yerleştirdi FETÖ’nün imamına yakın kişilere çift maaş bağlandı

KARAARSLAN'IN YEĞENİNE 2 GENEL MÜDÜRLÜK
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde Genel Müdür olarak görev yapan yeğeni Ümit Erkan ile birlikte 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik', 'zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik' suçlarından birlikte yargılanıyor.