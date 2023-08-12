CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftliğe döndü! İl başkanı sülalesini kadroya yerleştirdi FETÖ’nün imamına yakın kişilere çift maaş bağlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Belediyeler imamı Erkan Karaarslan tutuklu olarak yargılanırken, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde ona yakın olan isimler hala önemli görevler yapıyor. Karaarslan'a yakın olan isimler çifte maaş alıyor. Karaarslan tarafından Beşiktaş Belediyesi'nden Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanı yapılan Egemen Emre Beşli, Ege ET A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi buradan da maaş alıyor. Emre Beşli'nin eşi Melisa Tunçay Beşli de Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışıyor.