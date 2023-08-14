FETÖ’den 7 yıldır firariydi! Yakalanan Necmeddin Özmen tutuklandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, 7 yıldır firari olan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştiren Özmen'in Etimesgut ilçesinde saklandığını tespit etmişti.

Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin başka kişilere ait kimlikler kullandığı ve yurt dışına kaçmak üzere olduğunu belirleyen ekip, Özmen'i 12 Ağustos'ta saklandığı adreste yakalamıştı.

Özmen'in üzerinde ve adresinde yapılan aramada, 1 milyon 500 bin Türk lirası değerinde avro, dolar, İsveç frangı ve altın ele geçirilmişti.