Mehmet Barlas’a veda: Türkiye aşığı bir aksakallıydı

Şimdi gelelim asıl mevzuya; biz bu kitapta neler konuştuk, neleri açığa çıkardık? Şöyle özetleyelim... Bazı insanlar vardır, incelik ve zeka konusunda çok çok ilerdedirler.

İşte meslek büyüğüm Mehmet Barlas böyle biriydi. Öyle insanlarla, sıkıcı bir kronolijiyle konuşamazsınız hayatlarını...

O yüzden; sadece Türkiye'nin değil dünyanın yakın siyasi tarihine tanık olmuş ve bu denklemi harfiyen çözmüş Barlas'la konuşurken, çocukluğundan ilk gençliğine memleketin yakın tarihine ilişkin mevzulara balıklama daldığımızda hem kendisinin hem ülkenin meselelerini konuştuk...

Barlas'ın kişisel tarihiyle, ülkenin, dünyanın yakın tarihi nasıl atbaşı gidiyor gördük.

Rahmetli CHP'libBakanlarından babası Cemil Sait Barlas'ın, Mehmet Bey'e yadigar dostlarından Münir Nurettin Selçuk'u, Kemal Tahir'i, Hasan Ali Yücel'i, Aziz Nesin'i, Orhan Kemal'i ve daha nicelerini okurken memleket tarihini hatmettik...

Ha, bir de hepiniz biliyorsunuzdur? Mehmet Barlas'ı sevmeyenler, hayatını bildiği halde görmeyenler, görmek istemeyenler derler ya ona: "Her dönemin adamı" diye.İşte o yıkılıyor, yerle yeksan oluyordu uzun söyleşimizde. Görüyorduk ki; Mehmet Barlas, Türkiye'nin geçirdiği, memleketin başına gelen her türlü "Darbe"de her zaman dimdik durmuş.

Darbe dediysek, öyle kanlı, canlı, toplu-tüfekli darbe... Ve o yüzden sadece kendisi değil, eşi de sırf onun yüzünden işsiz kalmış. Davalar açılmış kendilerine...Hatta hepimizin çok iyi bildiği "Özal-Barlas" dostluğu içinde bile, sırf Özal'ın ailesini eleştirdiği için mağdur olmuş Barlas...