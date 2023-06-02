02 Haziran 2023, Cuma
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Siyasi tarihin yakın tanığı Mehmet Barlas
Türk gazeteciliğinin duayen ismi Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yakın Türkiye tarihinin en önemli tanıklarından olan usta gazeteci gerek duruşu gerekse yazıları ile her zaman milletten yana tavır sergiledi. İşte Barlas'ın hayat hikayesi...