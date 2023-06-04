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Mehmet Barlas'a veda! Dostları ve çalışma arkadaşları anlattı

A Haber
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Giriş: 04.06.2023 12:50
Türk basınının en güçlü hafızası, duayen ve fikir adamı Mehmet Barlas son yolculuğuna uğurlanıyor. Dostları ve çalışma arkadaşları Barlas'ı A Haber canlı yayınında anlattı.
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