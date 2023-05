Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs zaferi mesajı: Gelin Türkiye Yüzyılı etrafında kenetlenelim

Ankara'da eğitime bakın AK Parti var. Sağlığa bakın AK Parti var. Bilkent'i kim yaptı? Yine en son aynı büyüklükteki hastanemizi yaptık. Durmadık usanmadın, eserlerimiz ile yola devam ettik. 27 Mayıs ülkemizin demokrasi tarihinin en önemli yol ayrımlarından biri. Pazartesi 29 Mayıs. Şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri. Bu iki önemli günün arasında 28 Mayıs var. Acılarımızdan ders aldığımız bir şölene çevirelim gelin.

Kökenine, mezhebine, siyasi tercihine bakmaksızın her insanımızın bu kutlu yürüyüşte yer almasını istiyoruz. Gönlümüz de kollarımız da sonuna kadar açıktır. Biz 85 milyonun cumhurbaşkanıyız. Her birinin geleceğine ışık tutuyoruz. Her vakit olduğu gibi siz ne diyorsanız onu söylüyoruz. Siz hangi istikameti gösteriyorsanız oraya doğru yürüyoruz. Bunun için sizlerden çevrenizdeki komşularınızı eşinizi dostunuz akrabanızı mutlaka sandığa gitmeye ve tercihini doğrudan yana kullanmaya teşvik etmenizi bekliyorum. Unutmayın en büyük düşmanımız rehavettir, zafer sarhoşluğudur. Biz orayı boş bırakırsak gelir birileri doldurur. Neredeyse yurt dışında 2 milyona yaklaştı verilen oy.

İstiyoruz ki yurt dışından da gümbür gümbür oylar gelsin. Dün bunu Malatya'da gördüm 50 bin kişi katıldı. Sivas'ta 100 bin kişi ile mitingimizi yaptık. Yiğidolar acayip geliyor. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Ankara Sivas YHT yaptık mı? yaparsa biz yaparız. Bir Sivaslı arkadaş vardı 7'li masanın çevresinde, hala Sivas'a gidememiş. Sana yüksek hızlı tren hazırladık, konforu da yüksek. Gidemedi. O bay bay Kemal'in takdimi ile görevliydi. Biz Sivas'ı Allah için seviyoruz. Kaset montajı ile CHP'nin başına gelenler şimdi bu ülkeyi yönetmek istiyor.