Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs zaferi mesajı: Gelin Türkiye Yüzyılı etrafında kenetlenelim

Kandil'deki terör baronlarının desteklediği bilinen birine benim milletim oy verir mi, bu ülkemiz teslim edilir mi? Rakibini kaset kumpası ile çekilmeye zorlayan birine bu ülke teslim edilir mi? Sinan Oğan ile birlikte bu süreçte bu zaferi millletçe beraber kutlayacağız. Terörle mücadelede bizimle aşık atmaya hiçbirinin gücü yetmez. Teröristleri ininde yok olmaya yiten bizdik. Bunların böyle bir derdi oldu mu olmadı? Şimdi kafayı sığınmacılara taktılar. Biz bir Almanya'yı Avrupa'yı görmezden gelemeyiz. Onlar nasıl bir program içinde yapıyorsa biz de aynı programla yapıyoruz. Şimdiye kadar 500 bin suriyeliyi memleketlerine gönderdik. 1 milyon suriyeliyi suriye'de iskan edecek konutları yapıyoruz. Bay bay kemal taciz tecavüz olaylarının üstünü kapatan birine ülke temsil edilir mi? Böyle birisine ülke teslim edilir mi?

Gözü yaşlı ailelere ziyaret etmeyen bay bay Kemal kalkımış insanlık dersi veriyor. Defne bay bay kemal'e yüzde 90 oy verdi ama biz defne hastanesini bunlara rağmen yaptık. Bize oy versin vermesin biz ona bakmayız. İnsanlar yaşıyor mu yaşıyor? Biz bu yatırımı yaptık. Bay bay Kemal aç susuz bırakabilir ama biz bırakamayız.

Tek vaadi ülkeyi parlamenter sistemine geçirmek olduğu bunun için de attığı adımı tutturamadı. Kampanyasında bundan vazgeçti. Hepsinden öte gurur kaynağımız olan savunma sanayine bile saldırdılar. Yatırımlarımıza saldırdılar. İş durdurma yoluna gittiler. Kredi kaynaklarımızı tehdit ettiler. Siz kredi verirseniz bunları ödemeyeceğiz dediler. Bunlar size delikli kuruş bile vermez. Londra'nın tefecileri kime para vereceğini çok iyi bilir.

Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Ülkemizin geleceğine sahip çıkmış olmak evlatlarımızın geleceğine yönelik sorumluluğun gereği. Karadeniz gazı dedik, doğal gaz 1 ay ücretsiz dedik. 1 yıl boyunca yüzde 25'i faturadan düşülecek dedik. Bir adım daha var, Gabar. Biz petrolü bulduk mu? Oradan gelecek kaynakla yeni bir adım atıyoruz. Gençlikle ilgili bankayı kuracağız. Bu banka ile bu kaynakları buralarda değerlendireceğiz. Kira yardımı konusunda en büyük destekleri buradan vereceğiz. Türkiye güçlü bir şekilde gidiyor. Buy kaynakları buralardan alıyoruz Londra'daki tefecilerden değil. Savunma sanayi gelirimiz en büyük kaynaklarımızdan biri. İHA SİHA KIZILELMA, TCG ANADOLU uçak gemimiz. Geldiğimizde TCG ANADOLU'nun bir üst segmentini yapacağız. Anka Türkiye'nin en önemli savaş uçaklarından biri. Bunlar KAAn aynı şekilde. Bunlarla durmak yok yola devam diyoruz. Pazar akşamı Ankara'dan büyük müjdeler bekliyoruz.