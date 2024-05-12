İsrail’in savaş kabinesinde kaos! Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi Netanyahu’yu eleştirdi, ipler koptu

MOSSAD KRİZİ: BANA DANIŞIN!

İsrail medyasında yer alan bir başka haberde ise, Netanyahu'nun İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar ile de tartışma yaşadığını yazdı.

Haberde, Bar'ın Savunma Bakanı Yoav Gallant ile stratejik planlama konusunda toplantı yapmasına öfkelenen Netanyahu, Shin Bet'in MOSSAD ya da Gallant'a değil kendisine bağlı olduğunu ve kendisine danışılması talimatı verdiği kaydedildi.