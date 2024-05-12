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İsrail'in savaş kabinesinde kaos! Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi Netanyahu’yu eleştirdi, ipler koptu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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İsrail’in savaş kabinesinde kaos! Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi Netanyahu’yu eleştirdi, ipler koptu

7 Ekim'den itibaren Gazze'yi abluka altına alarak binlerce sivili katleden katil İsrail ordusu masumların son sığınağı Refah'a kara saldırısı başlattı. Soykırım suçu işleyen katil İsrail hükümetinde büyük bir kriz patlak verdi. İsrail basınında yer alan habere göre; İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, kabine toplantısında, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu savaş sonrası Gazze'yi kimin yöneteceğine dair bir stratejisi olmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Bir başka haberde de Netanyahu'nun İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar ile de tartışma yaşadığı belirtildi.

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni bombalıyor. Bölgede soykırım suçu işleyen İsrail; çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeden on binlerce masum ve savunmasız sivilin ölümüne neden oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin ardından Filistinliler için tek güvenli liman olan Refah'a da saldırılar düzenlemeye başlarken, hükumette büyük bir kriz patlak verdi. İsrail basınında yer alan habere göre; İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, kabine toplantısında, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu savaş sonrası Gazze'yi kimin yöneteceğine dair bir stratejisi olmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Ayrıca, Netanyahu'nun İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar ile de tartıştığına dikkat çekildi.

İsrail medyasında yer alan habere göre; bu hafta gerçekleştirilen kabine toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş sonrası stratejisi ele alındı.

NETANYAHU'YU ELEŞTİRDİ

Habere göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi toplantıda Başbakan Binyamin Netanyahu'yu savaştan sonra Gazze'yi kimin yöneteceğine dair bir stratejisi olmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Cibaliye'ye yeniden saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatan Halevi, "Gazze Şeridi'nde Hamas dışında bir yönetim oluşturulmasına yönelik diplomatik süreç kaydedilmezse diğer bölgelerde de bir kez daha saldırı gerçekleştirmek durumunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ ASKERİ YETKİLİLER KARAR ALMALARI KONUSUNDA SİYASİLERİ UYARDI

Haberde adı açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin de bir strateji geliştirmeleri ve karar almaları konusunda siyasi liderleri uyardığı kaydedildi

Ayrıca, kabine üyelerinin de Netanyahu'yu İsrail'in son birkaç haftadaki tutumu ve karar alma konusundaki eksikliğinin "sadece hayatları riske attığı" konusunda uyardığı bildirildi.

MOSSAD KRİZİ: BANA DANIŞIN!

İsrail medyasında yer alan bir başka haberde ise, Netanyahu'nun İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar ile de tartışma yaşadığını yazdı.

Haberde, Bar'ın Savunma Bakanı Yoav Gallant ile stratejik planlama konusunda toplantı yapmasına öfkelenen Netanyahu, Shin Bet'in MOSSAD ya da Gallant'a değil kendisine bağlı olduğunu ve kendisine danışılması talimatı verdiği kaydedildi.

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