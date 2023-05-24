Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Ankara’da 28 Mayıs mesajı: Rehavete kapılmak yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'de sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar buluşmasında açıklamalarda bulunuyor. 8'li koalisyona tepki gösteren Erdoğan, "Eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddetti. Koltuk paylaşımı yapıyorlar. Toplamı 1 puan eden malum partiler, ondan yaklaşık 40 tane vekil aldılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'de sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar buluşmasında açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sevgili Ankaralılar, saygıdeğer gençler, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, aziz vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan caddeleri, sokakları ve haneleri ile tüm Keçiören'i selamlıyorum. Ankaralı tüm kardeşlerime selam ve saygılarımı gönderiyorum. Sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Gün oldu beraber zorluklara göğüs gerdik. Gün oldu güzel haberlere beraber sevindik, aynı cenazeye omuz verdik. 12 sene acısı ile tatlısı ile güzel günler geçirdik. Keçiörenli komşularımız ile bağlarımızı koparmadık. Keçiören de bizi asla yalnız bırakmadı. Kardeşlerimizi duaları ile zaten yanımızdaydı. Seçimlerde özellikle Keçiörenli kardeşlerimiz yanımızda dik durdu. Seçimlerde Keçiörenli kardeşlerimden her zaman o dik duruşu gördük. Şimdi de inşallah pazar gününe aynı dik duruşla hazırlandığını görüyorum.

Keçiören, Pazar'a hazır mı? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Çalmadık kapı bırakmıyoruz değil mi? Gümbür gümbür pazar'a var mıyız ençler? Size inanıyorum ve sizi seviyorum Bay bay Kemal'e pazar günü gereken dersi vereceksiniz. Siz 14 Mayıs'ta cumhur ittifakı'na yönelik muhabbetinizi bir kez daha ortaya koydunuz.

Dün Malatya'daydım. Konteynerlerin orada 50 bin kişiye hitap ettik. Ve Keçiören Malatya neyse Keçiören o. Bugün yağış vardı, toplantıyı kapalı salonda yaptık. Açık alanda yapsak en az 50 bin kişiyi orada toplaardık. Bunu sandıklarda toplayacağız. Sivas'a geçtim Malatya'dan sonra. Sivas bir başkaydı. Sivas'ta 100 bin kişi vardı. Yiğidolar coştu, caddelere taştı. İnşallah pazar günü Ankara sandıklara dolacak, hesapları alt üst edecek. Bu hesapları alt üst etmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Siz 53 aşan oy oranı ile Meclis'te Bay Bay Kemal'in hesaplarını alt üst ettiniz. Parlamentoda 323 ile çoğunluğu cumhur ittifaka vermesi güvenin göstergesi ve irade beyanı.