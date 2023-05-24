Fransız L'Express dergisinden 'U dönüşü'! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 2. turun favorisi gösterdiler

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimler öncesinde The Economist'in başını çektiği tetikçi Batı medyası skandal kapaklar ile okuyucularının karşısına çıkmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların yüzde 49,52'sini almasının ardından "Erdoğan'ın kaos riski... Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" başlıklarını atan Fransız L'Express'ten u dönüşü geldi. Başkan Erdoğan'ın 2. turun favorisi olduğunu yazan Fransız dergi, 'Hangi diktatör 2. tura kalır?' diye sordu.