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Fransız L'Express dergisinden 'U dönüşü'! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 2. turun favorisi gösterdiler

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimler öncesinde The Economist'in başını çektiği tetikçi Batı medyası skandal kapaklar ile okuyucularının karşısına çıkmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların yüzde 49,52'sini almasının ardından "Erdoğan'ın kaos riski... Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" başlıklarını atan Fransız L'Express'ten u dönüşü geldi. Başkan Erdoğan'ın 2. turun favorisi olduğunu yazan Fransız dergi, 'Hangi diktatör 2. tura kalır?' diye sordu.

Giriş Tarihi: 24.05.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 11:51
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Fransız L’Express dergisinden ’U dönüşü’! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı 2. turun favorisi gösterdiler

14 Mayıs seçimleri öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik nefret furyası %49,52'lik zafer sonrası hezimete uğradı.

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Fransız L’Express dergisinden ’U dönüşü’! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı 2. turun favorisi gösterdiler

Yaklaşık 2 hafta önce "Erdoğan'ın kaos riski... Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" ifadelerinin kullanıldığı bir kapakla okuyucularının karşısına çıkan L'Express, Erdoğan'ın karşı konulamayan zaferi sonrası geri vites yaptı.

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Fransız L’Express dergisinden ’U dönüşü’! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı 2. turun favorisi gösterdiler

Türkiye: Durdurulamaz Erdoğan karşısında muhalefetin büyük bunalımı' başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan L'express, 'Hangi diktatör 2. tura katılmak zorunda kalır?' diye sordu.

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Fransız L’Express dergisinden ’U dönüşü’! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı 2. turun favorisi gösterdiler

Anketlerin kendilerini yanılttığını ifade eden dergi, 'ilk turun büyük galibi oyların %49,52'sini alan Erdoğan' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın 2. turda görünüşe göre demokratik bir zafer ayrıcalığına sahip olduğunu yazdı.

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Fransız L’Express dergisinden ’U dönüşü’! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı 2. turun favorisi gösterdiler

Analizde, 'Hani diktatör ikinci tura katılmak zorunda kalır?' denildi.