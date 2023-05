Vatandaş boş lafa değil, icraata oy verdi!

AK Parti hükümetleri döneminde tek tek hayata geçen rüya projelere her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, dev projelerin yatırımlarının yapıldığı noktalarda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye tam not çıktı. Verdiği her sözün arkasında duran ve yerine getiren Başkan Erdoğan, ülkeye yaptığı dev yatırımlar ve "özü-sözü bir" liderliğiyle seçmenin tercihi oldu. 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve seçimde yerle bir olup dağılan ortakları ise seçmenin gözünde "kurusıkı" vaat vermekten, boş konuşmaktan öteye geçmeyen siyasi profiller olarak sandığa gömüldü.