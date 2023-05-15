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Gine Bissau ve Senegal liderlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik telefonu

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Giriş Tarihi: 15.05.2023 Güncelleme Tarihi: 15.05.2023
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Gine Bissau ve Senegal liderlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik telefonu

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gine Bissau ve Senegal liderleri, görüşmelerde seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

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