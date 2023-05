Şehit oğlunun sözleri 14 Mayıs’ın kilidi olacak: Kılıçdaroğlu babamın dağlarda mücadele ettikleriyle yol yürüyor

Biz devletini seven bireyler olarak yetiştik. Ne makam ne de başka bir şey her şeyden önce vatan sevgisi gelir. Ama ne yazık ki, bu ülkenin kurucu partisiyiz diyen CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu bölgeye, Türkiye'nin her köşesine yıllarca acı, gözyaşı yaşatan PKK ve HDP'nin desteğini alarak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmayı amaçlıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve diğerleri şehit yakınlarının yüzüne nasıl bakacak. Türkiye 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçime giriyor. Yüzyılın seçimi de diyebiliriz. Bizim desteğimiz ve gönlümüz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana.