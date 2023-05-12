Şehit oğlunun sözleri 14 Mayıs'ın kilidi olacak: Kılıçdaroğlu babamın dağlarda mücadele ettikleriyle yol yürüyor
Şırnak'ta Eren operasyonları sırasında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'O efsane idi' dediği güvenlik korucusu 45 yaşındaki, 3 çocuk babası Nimet Encü'nün ailesi konuştu. Babasının tabutu getirilirken komutanın gözyaşlarını sildiği 13 yaşındaki Ozan Encü, babasının kendilerine vatan sevgisini miras bıraktığını belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu, babamın dağlarda mücadele ettikleriyle yol yürüyor" dedi.
Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda Bestler-Dereler bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 22 Ocak günü 'Fırtına Özel Operasyon Tim' komutanı 45 yaşındaki Nimet Encü, şehit olmuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sosyal medya hesabından, "O, efsane idi" paylaşımı yaptığı şehit Encü'nün küçük oğlu Ozan Encü'nün babasının cenaze töreninde gözyaşı döktüğü anların videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Encü'nün şehit olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da arayarak aileye başsağlığı dilemişti.
"KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUTUMU BİZİ ÜZÜYOR"
Milyonlarca kişinin izlediği videodaki şehit çocuğu Ozan Encü ve ağabeyi Barış Encü konuştu. 13 yaşındaki Ozan Encü, 'benim babam bir kahramandı' diyerek şu ifadeleri kullandı: "Şehit babam bize vatan sevgisini miras bıraktı.
Babam yıllarca dağlarda terörle vatanı için mücadele etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, babamın yıllarca mücadele ettikleriyle yol yürüyor. Bu tutumu bir şehit çocuğu olarak beni çok üzüyor."
"ŞEHİT YAKINLARINI DÜŞÜNEREK OY VERİN"
Şehit korucu komutanı Encü'nün büyük oğlu Barış Encü ise, babasının 29 yıl boyunca dağlarda terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik mücadele verdiğini belirterek, "Babam bu mücadele sırasında bizlere de sürekli vatan ve millet sevgisini anlatırdı.
Biz devletini seven bireyler olarak yetiştik. Ne makam ne de başka bir şey her şeyden önce vatan sevgisi gelir. Ama ne yazık ki, bu ülkenin kurucu partisiyiz diyen CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu bölgeye, Türkiye'nin her köşesine yıllarca acı, gözyaşı yaşatan PKK ve HDP'nin desteğini alarak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmayı amaçlıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve diğerleri şehit yakınlarının yüzüne nasıl bakacak. Türkiye 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçime giriyor. Yüzyılın seçimi de diyebiliriz. Bizim desteğimiz ve gönlümüz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana.
O'nun kazanmasını istiyoruz ve destek veriyoruz. Irak sınırından Uludere'den tüm ülkeye seslenmek istiyorum, Pazar günü sandığa giderken, şehit çocuklarını, ailelerini ve bu vatan uğruna şehit olanları düşünerek oy kullanın" ifadelerini kullandı.
KOMUTAN GÖZYAŞLARINI SİLMİŞTİ
Şırnak Bestler Dereler bölgesindeki operasyonlar sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 3 çocuk babası, korucu komutanı Nimet Encü için Şırnak'ta 23 Ocak günü tören düzenlenmişti ve tören sırasında babasının tabutunu gören 13 yaşındaki Ozan Encü, gözyaşlarına hâkim olamamıştı.
Bu sırada törende bulunan bir komutan, Ozan'ı yanına alarak gözyaşlarını silmişti. Tören bitene kadar da komutanın şehit çocuğunu yanında ayırmamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Oy kullanmamanın para cezası var mı, yok mu? Oy kullanmamanın para cezası ne kadar, kaç TL?
- Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek 2023? Seçim yasakları hangi gün bitecek 2023?
- SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA! 14 Mayıs 2023 seçim görevlisi ne kadar, kaç TL alacak? Ücretler ne zaman verilecek?
- MİLLET İTTİFAKI OY ORANLARI 2023! Millet İttifakı kaç Milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 il ilçe genel seçim sonuçları
- Yalı Çapkını neden yok? 12 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı?
- YENİDEN REFAH PARTİSİ 2023 OY ORANLARI! Yeniden Refah Partisi milletvekili sayısı kaç oldu? 14 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il ilçe seçim sonuçları
- Hollywood Yıldızlarına kök söktüren diyet programı! Düzenli uygulayan filinta gibi oluyor! Rihanna, Lady Gaga...
- CHP 2023 OY ORANLARI! Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili sayısı kaç oldu? 14 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il ilçe seçim sonuçları
- EYT kademeli emeklilik tablosu netleşti! Staj çıraklık sigortası, kademeli yaş indirimi sıralandı! 8 Eylül 1999 sonrası, 2-4 yıl arası...
- Yalı Çapkını yeni bölüm STAR TV CANLI İZLE! 12 Mayıs Yalı Çapkını 32. bölüm FULL HD kesintisiz tek parça canlı izle!
- ESENYURT 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi İSTANBUL İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- SULTANGAZİ 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi İSTANBUL İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?