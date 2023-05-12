PKK’nın şehit ettiği Bedirhan Bebek unutulmadı

Sivas'ta açılan Türkiye'nin ilk şehitler müzesinde vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin eşyaları sergilenyior. Müzenin en duygusal köşesi ise Bedirhan bebeğin emziğinin sergilendiği bölüm...

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